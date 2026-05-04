Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'e veda eden Özbelsan Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 53 puanla 10. sırada tamamladı. Sivas temsilcisi, oynadığı 38 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

HABERİN ÖZETİ Sivasspor'da kongre tarihi belli oldu Trendyol Süper Lig'e veda eden Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 10. sırada tamamlamasının ardından olağan genel kurulun tarihini belirledi. Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 53 puanla 10. sırada tamamladı. Kulübün olağan genel kurul toplantısı 19 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul 26 Mayıs Salı günü aynı yer ve saatte tekrar gerçekleştirilecek.

Süper Lig'e yükselme hayalini gerçekleştiremeyen Sivassspor'da gözler olağan genel kurula çevrildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre olağan genel kurulun tarihi de belli oldu.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, olağan genel kurul toplantısı 19 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul, 26 Mayıs günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Özbelsan Sivasspor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 18.00'de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 18.00'de, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul toplantısında kulübümüzün idari ve mali durumu değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin önemli kararlar alınacaktır. Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan genel kurul toplantısına tüm üyelerimizin katılımını rica eder, bilgilerinize sunarız" denildi.

