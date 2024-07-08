Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika | Adana Demirspor duyurdu: Michail Valkanis ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika | Adana Demirspor duyurdu: Michail Valkanis ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:45
Son dakika | Adana Demirspor duyurdu: Michail Valkanis ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

Son dakika haberi: Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Michail Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, yeni teknik direktörleri Michail Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"HOŞ GELDİN MİCHAİL VALKANİS"

Yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...