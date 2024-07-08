Son dakika | Adana Demirspor duyurdu: Michail Valkanis ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

08 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi: "Mourinho 'gidemez' dedi, ama..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi: "Mourinho 'gidemez' dedi, ama..."

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, yeni teknik direktörleri Michail Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"HOŞ GELDİN MİCHAİL VALKANİS"

Yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis" ifadelerine yer verildi.