Son dakika | Adana Demirspor duyurdu: Michail Valkanis ile 1 yıllık sözleşme imzalandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:45
Son dakika haberi: Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Michail Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, yeni teknik direktörleri Michail Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
"HOŞ GELDİN MİCHAİL VALKANİS"
Yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Michail Valkanis" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com