Bahis soruşturmasında 510 kişilik sevk listesi!

Son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan 510 kişi, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, sürece dair bilgilendirmede bulundu.

TFF'DEN BAHİS OPERASYONU AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.