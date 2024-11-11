Son dakika | Fenerbahçe sakatlığı duyurdu! Çağlar Söyüncü'nün tedavisine başlandı
Son dakika haberi: Fenerbahçe Spor Kulübü savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, oyuncunun sol diz iç yan bağda gerilme tespit edildiğini bildirildi.
Son dakika haberine göre, Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada Söyüncü’nün tedavisine başlandığı duyuruldu. Milli futbolcu dün oynanan Sivasspor maçının 10. dakikasında sakatlanmıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımızda Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada darbe alan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir." denildi.
Tedavisine başlandığı duyurulan savunmacının, "Yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağda gerilme (sprain) ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin milli savunmacısı Çağlar Söyüncü, dün oynana Sivasspor mücadelesinin 10. dakikasında sakatlanmıştı. Hava topuna çıkan Çağlar Söyüncü, yere indiği esnada sakatlanarak kendini yere bırakmıştı.
Deneyimli stoper, acı içinde yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından değişiklik istenmişti.