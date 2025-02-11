Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişti!

Son dakika haberine göre, normalde 23 Şubat Pazar günü oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi gününe alındı. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kararın UEFA Avrupa Ligi maç takvimi sebebiyle alındığı öğrenildi.

TFF DERBİYİ DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 25, 26 ve 27. hafta müsabaka programlarını duyurdu. Açıklamada, fikstürün UEFA Avrupa Ligi’ndeki Türk takımlarının maç programları ile Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması’nın üçüncü karşılaşmalarına göre planlandığı belirtildi.

TFF’den yapılan duyuruya göre, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi gece oynanacak maçların başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi.

Süper Lig hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."