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Son dakika | Galatasaray'a tarihi çalım! Fenerbahçe Milan Skriniar transferini açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:03
Son dakika | Galatasaray&#039;a tarihi çalım! Fenerbahçe Milan Skriniar transferini açıkladı

Son dakika haberi: Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe​, ezeli rakibi Galatasaray​'a yılın transfer​ çalımını attı. Sarı kırmızılıların uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul​'a geliyor. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun çubuklu formayla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşım şöyle:

Detaylar geliyor...

Kaynak: Tgrthaber.com
Fenerbahçegalatasarayistanbultransfer

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