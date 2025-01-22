Son dakika | Galatasaray'a tarihi çalım! Fenerbahçe Milan Skriniar transferini açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:03
Son dakika haberi: Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a yılın transfer çalımını attı. Sarı kırmızılıların uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geliyor. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun çubuklu formayla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşım şöyle:
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com