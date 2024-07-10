Son dakika! Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı: Herkesi şaşırttı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:14
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi için geri sayım başladı. 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan seçimlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de kararını açıkladı.
'Aday olmayacak' söylentilerini karşı Büyükekşi ters köşe yaparak yeniden aday olduğunu açıkladı.
3 ADAY KESİNLEŞTİ
Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.
Kaynak: Tgrthaber.com