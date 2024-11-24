Son dakika | 'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etti' iddiası! Başkandan ilk açıklama geldi

24 Kasım 2024 18:38 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 19:56

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı. TGRT Haber Stüdyoda Futbol yorumcusu Tahir Kum, Hacıosmanoğlu'nun istifa kararı aldığını duyurdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa iddialarının ardından açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre, 2024 TFF​ Başkanlığı Seçiminde, Mehmet Büyükekşi​'yi 5 oy farkla geçerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğluistifa​ kararı aldı. TGRT Haber Stüdyoda Futbol yorumcusu Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Başkanı​ Hacıosmanoğlu istifa kararı aldı" diyerek haberi duyurdu.

HACIOSMANOĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Hacıosmanoğlu gün içinde yöneticilerin olduğu WhatsApp grubuna yazdığı mesajla TFF Yönetim Kurulunu Salı günü olağanüstü toplantıya çağırmıştı. İddiaya göre Hacıosmanoğlu'nun bu toplantıda istifasını bildirecek.

HACIOSMANOĞLU WHATSAPP MESAJINDA NELER YAZDI?

TGRT Haber canlı yayınında Hacıosmanoğlu'nun WhatsApp grubunda yazdığı istifa metnini açıkladı. Kum açıklamasında, "WhatsApp mesajlarına ulaştığımıza Hacıosmanoğlu, 'Sizlerden ricam salı günü toplantıda Genel Kurul kararını sizin almanızı veya aranızdan seçebileceğiniz bir başkanla devam etmenizdir. Hayatımda hepinizin ölene kadar bir dost olarak kalacağınızı bilmenizi isterim. Saygılarımla.' diyor. Yani TFF Başkanı istifa kararı almış durumundadır. Biliyorsunuz ki 4 aydan bu yana yönetimde toplamda 19 kişi istifa etmişti. Mesajında da, "Dost bildiklerimizin de desteği oldu! Üzülerek görüyorum." dedi. Burada bazı kulüp başkanlarına göndermede bulunuyor." dedi.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Sabuncuoğlu açıklamasında, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa ettiği haberleri doğru değil." dedi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakkındaki istifa iddiaları sonrası ilk kez konuştu. Ensonhaber'e açıklamalarda bulunan Başkan Hacıosmanoğlu, "Bizde mücadele bitmez kimse sevinmesin. Biz savaşçıyız. Kim görmüş bizim pes ettiğimizi? Türk futbolunda kardeşliği hakim kılana kadar durmak yok mücadeleye devam. Bizim futbola barış ve kardeşliği getirmemiz lazım." dedi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. TFF resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir. Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım."

5 OY FARKLA GÖREVE GELMİŞTİ!

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024'te tarihinde gerçekleşen TFF Başkanlığı seçiminde Mehmet Büyükekşi'den 5 oy fazla alarak TFF Başkanı seçilmişti.