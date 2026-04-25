Stoilov, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi! "Kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum"

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Maçın geneline baktığımızda kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

25.04.2026
saat ikonu 23:43
25.04.2026
23:43

Trendyol 'in 31. haftasının sonucu merakla beklenen ve ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ile Hesap.com , İzmir'de karşılaştı. Göztepe, mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak puanını 51 yaptı. Antalyaspor ise bu yenilginin ardından 28 puanda kaldı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stoilov, maça iyi başladıklarını ve hızlı bir şekilde gol bulduklarını söyledi.

Maçın ikinci yarısına da iyi başladıklarını ancak 3. golü bulamadıklarını belirten Stoilov, "Burada çok fazla gol kaçırdık. Son dakikalarda da rakibimizin yakaladığı pozisyonlar var. Bizim adımıza iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü son maçlarda oyuncuların duygusal anlamda eksik kaldılar. Bugün ise bu duygularımız geri geldi. Çünkü bizim her zaman bu duygu ve hırsla oynamamız gerekiyor. Maçın geneline baktığımızda kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Stoilov, Göztepe ailesi olarak hep beraber olmaları gerektiğini ve son maça kadar bu birliktelikle hayallerinin peşinden koşacaklarını vurguladı.

Eksik kadroyla oynadıklarını ancak oyuncuların performansından memnun olduğunu bildiren Stoilov, Göztepe'nin kazanması için bütün oyuncuların önemli bir mücadele sergilediğini kaydetti.

Stoilov, son maçlarda puanlar kaybettiklerini ancak sonuna kadar mücadele ederek Avrupa'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

