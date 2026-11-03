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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 23:51

Stuttgart'ta Hoeness, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi! "Acılı bir son oldu"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness, "Bizim açımızdan acılı bir son oldu. Bu kadar erken öne geçmeleri bizim için iyi olmadı" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Stuttgart'ta Hoeness, Galatasaray yenilgisini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 23:51

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi ilk yarıda Rus futbolcusu 'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve organizasyondaki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hoeness, "İyi bir oyun çıkardık. Olağanüstü bir atmosfere rağmen oyunumuzu sergileyebildik. Ümit vadeden fırsatlarımız oldu. Fırsatları kaçırdık. Direğin yanından geçen şutlarımız oldu. Galatasaray 2 gol kazandı. Bizim açımızdan acılı bir son oldu. Bu kadar erken öne geçmeleri bizim açımızdan iyi olmadı. Ofansif olarak tehlikeli durumlara karşılaştık. Biz de ofansiftik ama sonuca yansımadı. İkinci yarı biz de momentumu değiştirmek için çabaladık. Fırsatlar yakaladık ama soğukkanlılık gösteremedik. Baskı yaptık ama gol olmadığı sürece işe yaramıyor. Takımımı yine de tebrik ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini verdik. Atmosfer de bizim için pozitifti ama sonuç olarak memnun değiliz. Karışık duygularla karşımızdayım" diye konuştu.

Nerede hata yaptıklarının sorulması üzerine Hoeness, "İlk yarıda 2 gol yemek oyunu değiştirdi. İyi savunma sergileyemedik. En büyük zayıflık anımız oydu. Zayıflıklarımız üzerinde konuşmak istemiyorum. Olağanüstü fırsatlarımız da vardı" ifadelerini kullandı.

Son olarak cesur oynadıklarını söyleyen Sebastian Hoeness, "1 gol atsaydık o zaman biz övgüler alacaktık. Burada da yine önümüze bakmamız lazım. Sahada iyi bir kalite ortaya koyduk. Her hücumu savunmak da kolay değil. Tabii ki cesur çıkmak gerekiyor sahaya. Ama o cesaret oyunun devamında da toparlanma fırsatları verdi. Cesaret burada problem değil. Talihsiz bir an oldu, ikinci gol olmasaydı daha iyi olurdu"

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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#Sebastian Hoeness
#Aleksey Batrakov
#Spor
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