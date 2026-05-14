Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk iki sıranın netleşmesi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen takımların belli olmasının ardından yeni sezonda Turkcell Süper Kupa'da mücadele edecek 4 takım kesinleşti. Buna göre lig şampiyonu Galatasaray, lig ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalistleri Konyaspor ile Trabzonspor, Süper Kupa'da boy gösterecek.

GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 01:50
'de ve 'nda heyecan sürüyor. Süper Lig'de gözler son hafta maçlarına çevrilmişken Türkiye Kupası'nda da finalistler belli oldu.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki sonuçların ardından gelecek sezon Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
Türkiye Kupası'nda Konyaspor ve Trabzonspor finale yükseldi.
Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor, gelecek sezon Süper Kupa'da mücadele edecek.
Süper Kupa yarı finalinde lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalistiyle; lig ikincisi Fenerbahçe ise Türkiye Kupası şampiyonu ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren ise ligin bitimine bir hafta kala sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Süper Lig'deki bu sonuçların ardından Galatasaray ile Fenerbahçe, gelecek sezon organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı elemeyi başaran Konyaspor ile Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Trabzonspor, finale yükselmeye hak kazandılar. Türkiye Kupası'nda final oynamaya hak kazanan Konyaspor ile Trabzonspor, böylece gelecek sezon Süper Kupa organizasyonda da yer almayı garantiledi.

Böylece Süper Kupa'da mücadele edecek 4 takım Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor olarak kesinleşti.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalistiyle karşı karşıya gelecek. Lig ikincisi Fenerbahçe ise Süper Kupa yarı finalinde Türkiye Kupası şampiyonu ile karşılaşacak.

Geride kalan sezonda yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da tarihler ve statlar ilerleyen tarihlerde netlik kazanacak.

