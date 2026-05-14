Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Süper Lig'de gözler son hafta maçlarına çevrilmişken Türkiye Kupası'nda da finalistler belli oldu.

HABERİN ÖZETİ Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki sonuçların ardından gelecek sezon Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Fenerbahçe, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Türkiye Kupası'nda Konyaspor ve Trabzonspor finale yükseldi. Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor, gelecek sezon Süper Kupa'da mücadele edecek. Süper Kupa yarı finalinde lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalistiyle; lig ikincisi Fenerbahçe ise Türkiye Kupası şampiyonu ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ise ligin bitimine bir hafta kala sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Süper Lig'deki bu sonuçların ardından Galatasaray ile Fenerbahçe, gelecek sezon Süper Kupa organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı elemeyi başaran Konyaspor ile Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Trabzonspor, finale yükselmeye hak kazandılar. Türkiye Kupası'nda final oynamaya hak kazanan Konyaspor ile Trabzonspor, böylece gelecek sezon Süper Kupa organizasyonda da yer almayı garantiledi.

Böylece Süper Kupa'da mücadele edecek 4 takım Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor olarak kesinleşti.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalistiyle karşı karşıya gelecek. Lig ikincisi Fenerbahçe ise Süper Kupa yarı finalinde Türkiye Kupası şampiyonu ile karşılaşacak.

Geride kalan sezonda yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da tarihler ve statlar ilerleyen tarihlerde netlik kazanacak.