2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da iki Türk takımı Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile EuroCup şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

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HABERİN ÖZETİ Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek kupanın sahibi oldu. Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. İlk periyodu Çimsa ÇBK Mersin 21-19 önde kapattı. Devreye Fenerbahçe Tarfin 38-32 önde girdi. Üçüncü çeyreği Fenerbahçe Tarfin 59-48 önde tamamladı. Fenerbahçe Tarfin bu kupayı son 4 sezonda 3. kez kazandı. Maçın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Tarfin'den Emma Meesseman seçildi.

Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. Maçta hem Mersin ekibinin hem de Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarına destek verdi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Çimsa ÇBK Mersin, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe Tarfin, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe Tarfin, bu çeyreği 59-48'lik skorla geçti.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 79-71 kazandı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer izledi.

3. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

FIBA Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i mağlup ederek mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler, daha önce 2023 ve 2024 yıllarında FIBA Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Kupayı da FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa tarafından alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

EN DEĞERLİ OYUNCU EMMA MEESSEMAN SEÇİLDİ

FIBA Süper Kupa'da maçın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Tarfin'den Emma Meesseman oldu. Karşılaşmayı 14 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan Emma Meesseman maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Basketbolcuya ödülünü FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak takdim etti.