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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:34

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile EuroCup şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi 79-71'lik skorla kazanan Fenerbahçe Tarfin son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 22:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 22:34

2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da iki Türk takımı ile Çimsa ÇBK kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile EuroCup şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

HABERİN ÖZETİ

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek kupanın sahibi oldu.
Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.
İlk periyodu Çimsa ÇBK Mersin 21-19 önde kapattı.
Devreye Fenerbahçe Tarfin 38-32 önde girdi.
Üçüncü çeyreği Fenerbahçe Tarfin 59-48 önde tamamladı.
Fenerbahçe Tarfin bu kupayı son 4 sezonda 3. kez kazandı.
Maçın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Tarfin'den Emma Meesseman seçildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Maç öncesinde Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu. Maçta hem Mersin ekibinin hem de Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarına destek verdi.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

Karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Çimsa ÇBK Mersin, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe Tarfin, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe Tarfin, bu çeyreği 59-48'lik skorla geçti.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 79-71 kazandı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer izledi.

3. KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

FIBA Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i mağlup ederek mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler, daha önce 2023 ve 2024 yıllarında FIBA Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Kupayı da FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa tarafından alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Tarfin! Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yendi

EN DEĞERLİ OYUNCU EMMA MEESSEMAN SEÇİLDİ

FIBA Süper Kupa'da maçın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Tarfin'den Emma Meesseman oldu. Karşılaşmayı 14 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan Emma Meesseman maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Basketbolcuya ödülünü FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak takdim etti.

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ETİKETLER
#Mersin
#Basketbol
#ÇİMSA ÇBK Mersin
#Fenerbahçe Tarfin
#Fiba Kadınlar Süper Kupa
#Emma Meesseman
#Spor
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