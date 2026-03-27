Süper Lig devlerine Tahkim Kurulu'ndan cezalar!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig devlerinin cezalarını onadı. Esasen ise kurul, hem mali hem de maçtan men yaptırımlarını uyguladı.

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 23:38

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen cezaları onadı.
Galatasaray'a toplam 1 milyon 412 bin lira para cezası verildi.
Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezası onandı.
Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezası onandı.
Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen ceza, 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası şeklinde değiştirildi.
BEŞİKTAŞ'TA SERKAN REÇBER 45 GÜN SAHADA OLAMAYACAK

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezasının yanı sıra Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezalarını da oy birliğiyle onadı. Ayrıca da yönetim, Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 lira para cezasında ise indirim yaparak 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası şeklinde değiştirdi.

