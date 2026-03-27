Süper Lig devlerine Tahkim Kurulu'ndan cezalar!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, PFDK'ya sevk edilen cezaları onadı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'a; toplamda 1 milyon 412 bin liralık para cezası verilirken, Beşiktaş yönetimine de maçtan men süreci başladı.

BEŞİKTAŞ'TA SERKAN REÇBER 45 GÜN SAHADA OLAMAYACAK

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezasının yanı sıra Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezalarını da oy birliğiyle onadı. Ayrıca da yönetim, Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 lira para cezasında ise indirim yaparak 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası şeklinde değiştirdi.