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Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 21:55 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:16
Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu

Transfermarkt’ın paylaştığı verilere göre, birçok oyuncunun piyasa değeri değişti. Son güncellemelerle bazı futbolcuların değeri yükselirken, bazılarının ise azaldı. Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Yunus Akgün, dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Akgün’ün piyasa değeri 6.5 milyon eurodan 11 milyon euroya çıkarak büyük bir artış kaydetti. İşte 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in en değerli oyuncuları...

Transfermarkt, Trendyol​ Süper Lig’de mücadele eden 538 futbolcunun piyasa değerlerini yeniden güncelledi. Yapılan analizler sonucunda birçok oyuncunun piyasa değerinde artış ve azalma yaşandı. Trendyol Süper Lig’in en pahalı oyuncusu konumundaki Galatasaraylı Victor Osimhen’in piyasa değeri sabit kaldı. Galatasaray’ın bir diğer yıldızı Gabriel Sara ise ligin en değerli ikinci futbolcusu olarak dikkat çekti. İşte Süper Lig​'in en değerli 10 futbolcusu...

10 - SEMİH KILIÇSOY - BEŞİKTAŞ

15 Milyon Euro değerle aynı kaldı.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 1. Resim

9- SEBASTıAN SZYMANSKİ - FENERBAHÇE

17 Milyon Euro değerle 2 milyon Euro geriledi.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 2. Resim

8- ALLAN SAİNT-MAXİMİN - FENERBAHÇE

17 Milyon Euro değerle 1 milyon Euro geriledi.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 3. Resim

7- GEDSON FERNANDES - BEŞİKTAŞ

17 Milyon Euro değerle aynı kaldı.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 4. Resim

6- DAVINSON SANCHEZ - GALATASARAY

19 Milyon Euro değerle 1 milyon Euro yükseldi.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 5. Resim

5- BARIŞ ALPER YILMAZ - GALATASARAY

20 Milyon Euro değerle 1 milyon Euro geriledi.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 6. Resim

4- SOFYAN AMRABAT - FENERBAHÇE

22 Milyon Euro değerle aynı kaldı.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 7. Resim

3- EN-NESYRİ - FENERBAHÇE

22 Milyon Euro değerle aynı kaldı.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 8. Resim

2- GABRİEL SARA - GALATASARAY

23 Milyon Euro değerle 3 milyon Euro yükseldi.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 9. Resim

1- VICTOR OSIMHEN​ - GALATASARAY

75 Milyon Euro değerle aynı kaldı.

Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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