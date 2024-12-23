Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu
Transfermarkt’ın paylaştığı verilere göre, birçok oyuncunun piyasa değeri değişti. Son güncellemelerle bazı futbolcuların değeri yükselirken, bazılarının ise azaldı. Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Yunus Akgün, dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Akgün’ün piyasa değeri 6.5 milyon eurodan 11 milyon euroya çıkarak büyük bir artış kaydetti. İşte 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in en değerli oyuncuları...
Transfermarkt, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 538 futbolcunun piyasa değerlerini yeniden güncelledi. Yapılan analizler sonucunda birçok oyuncunun piyasa değerinde artış ve azalma yaşandı. Trendyol Süper Lig’in en pahalı oyuncusu konumundaki Galatasaraylı Victor Osimhen’in piyasa değeri sabit kaldı. Galatasaray’ın bir diğer yıldızı Gabriel Sara ise ligin en değerli ikinci futbolcusu olarak dikkat çekti. İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...
10 - SEMİH KILIÇSOY - BEŞİKTAŞ
15 Milyon Euro değerle aynı kaldı.
9- SEBASTıAN SZYMANSKİ - FENERBAHÇE
17 Milyon Euro değerle 2 milyon Euro geriledi.
8- ALLAN SAİNT-MAXİMİN - FENERBAHÇE
17 Milyon Euro değerle 1 milyon Euro geriledi.
7- GEDSON FERNANDES - BEŞİKTAŞ
17 Milyon Euro değerle aynı kaldı.
6- DAVINSON SANCHEZ - GALATASARAY
19 Milyon Euro değerle 1 milyon Euro yükseldi.
5- BARIŞ ALPER YILMAZ - GALATASARAY
20 Milyon Euro değerle 1 milyon Euro geriledi.
4- SOFYAN AMRABAT - FENERBAHÇE
22 Milyon Euro değerle aynı kaldı.
3- EN-NESYRİ - FENERBAHÇE
22 Milyon Euro değerle aynı kaldı.
2- GABRİEL SARA - GALATASARAY
23 Milyon Euro değerle 3 milyon Euro yükseldi.
1- VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY
75 Milyon Euro değerle aynı kaldı.