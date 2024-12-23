Süper Lig futbolcularının piyasa değerleri değişti! İşte en değerli 10 futbolcu

23 Aralık 2024 21:55 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 22:16

Transfermarkt’ın paylaştığı verilere göre, birçok oyuncunun piyasa değeri değişti. Son güncellemelerle bazı futbolcuların değeri yükselirken, bazılarının ise azaldı. Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Yunus Akgün, dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Akgün’ün piyasa değeri 6.5 milyon eurodan 11 milyon euroya çıkarak büyük bir artış kaydetti. İşte 2024-2025 sezonunda Süper Lig'in en değerli oyuncuları...