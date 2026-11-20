Türk futbolunun en üst liginde faaliyet gösteren kulüpler için kritik bir inceleme takvimi netleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda erkekler futbol branşında Süper Lig'de mücadele eden spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin denetimine 23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla start verecek.

1 HAZİRAN 2025 - 31 MAYIS DÖNEMİ MERCEK ALTINDA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin yürüteceği çalışmalarda, kulüplerin mali ve idari yapıları detaylı şekilde incelenecek. Genel denetim kapsamında kulüplerin 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs tarihleri arasındaki tüm işlem ve faaliyetleri tek tek ele alınacak.

DAHA ÖNCE 2022-2024 YILLARI İNCELENMİŞTİ

Süper Lig ekiplerine yönelik bu adım, yeni spor yasası çerçevesinde atılan ilk denetim hamlesi değil. En üst ligdeki kulüpler, daha önce de 7405 sayılı Kanun'un geçiş düzenlemelerini içeren 2022-2024 yılları arasındaki iş ve işlemleri yönünden Bakanlık müfettişleri tarafından denetlenmişti.

TFF 1. LİG'DEKİ 13 KULÜBÜN DENETİMİ SÜRÜYOR

Bakanlığın denetim mesaisi yalnızca Süper Lig ile sınırlı kalmıyor. Erkekler futbol branşında 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig'de faaliyette bulunan 13 spor kulübü ve spor anonim şirketine yönelik incelemeler de halihazırda devam ediyor. Bu 13 kulübün, 7405 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025 dönem sonuna kadar gerçekleştirdiği işlem ve faaliyetler üzerindeki denetim süreci sürdürülüyor.