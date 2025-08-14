Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig maçlarına erteleme: TFF duyurdu!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trendyol Süper Lig maçları için bilgilendirme yapıldı. TFF, birkaç karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

Süper Lig maçlarına erteleme: TFF duyurdu!
, 3. hafta maçlarının takviminde değişikliğe gitti. Esasen ise federasyon, kulüplerle iletişimde olunduğunu ve ortak karar alındığını ifade etti.

Süper Lig maçlarına erteleme: TFF duyurdu!

TFF'DEN AÇIKLAMA

", ve Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile 'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Türkiye Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

Sıkça Sorulan Sorular

TFF NEDEN BU KARARI ALDI?
Ülke puanını gözeten federasyon, Süper Lig temsilcilerinin Avrupa arenasındaki mücadeleleri için farklı planlamalar gerçekleştiriyor ve ekiplerimize avantaj sağlıyor.
