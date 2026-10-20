Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Türk futbolunun gündemini sarsacak kritik kararlar almak üzere toplandı. Kulüplerin gelir kalemleri ve yayın hakları açısından büyük önem taşıyan Süper Lig ile 1. Lig yayın ihalesine ilişkin süreçte tarihi bir adıma imza atıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yayın ihalesi takvimini öne çekme, A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlatma, MHK başkanlığına Anthony Taylor'ı getirme gibi kritik kararlar aldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi 30 Kasım'da sonuçlandırılacak. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Anthony Taylor getirildi. Hakem açıklamalarına yönelik ceza düzenlemesi yapıldı. TFF Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı netleşti.

YAYIN İHALESİ 30 KASIM'DA SONUÇLANDIRILACAK

Daha önce 13 Ocak tarihinde tamamlanacağı açıklanan yayın ihalesi sürecinde takvim öne çekildi. TFF Yayın İhale Komisyonu’nun yaptığı detaylı değerlendirmeler ve kulüplerin finansal beklentileri doğrultusunda, ihale sürecinin 30 Kasım tarihi itibarıyla resmen sonuçlandırılmasına karar verildi. Yayın hakları sürecinin öne alınmasıyla birlikte kulüplerin yeni dönem bütçelerini daha hızlı ve öngörülebilir şekilde planlaması hedefleniyor.

TFF Yönetim Kurulu, alınan tüm kararların Türk futbolunun gelişimine, marka değerine ve finansal yapısına önemli katkılar sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.