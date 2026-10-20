Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:14

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, futbol kamuoyunun merakla beklediği Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi sürecinde sürpriz bir karara imza atarak ihale tarihini erkene çekti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 17:14

(TFF) Yönetim Kurulu, Türk futbolunun gündemini sarsacak kritik kararlar almak üzere toplandı. Kulüplerin gelir kalemleri ve yayın hakları açısından büyük önem taşıyan ile 1. Lig yayın ihalesine ilişkin süreçte tarihi bir adıma imza atıldı.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yayın ihalesi takvimini öne çekme, A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlatma, MHK başkanlığına Anthony Taylor'ı getirme gibi kritik kararlar aldı.
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi 30 Kasım'da sonuçlandırılacak.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Anthony Taylor getirildi.
Hakem açıklamalarına yönelik ceza düzenlemesi yapıldı.
TFF Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı netleşti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı!

YAYIN İHALESİ 30 KASIM'DA SONUÇLANDIRILACAK

Daha önce 13 Ocak tarihinde tamamlanacağı açıklanan yayın ihalesi sürecinde takvim öne çekildi. TFF Yayın İhale Komisyonu’nun yaptığı detaylı değerlendirmeler ve kulüplerin finansal beklentileri doğrultusunda, ihale sürecinin 30 Kasım tarihi itibarıyla resmen sonuçlandırılmasına karar verildi. Yayın hakları sürecinin öne alınmasıyla birlikte kulüplerin yeni dönem bütçelerini daha hızlı ve öngörülebilir şekilde planlaması hedefleniyor.

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı!

TFF Yönetim Kurulu, alınan tüm kararların Türk futbolunun gelişimine, marka değerine ve finansal yapısına önemli katkılar sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'da derbi öncesi dikkat çeken gelişme
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı!
ETİKETLER
#Süper Lig
#sergen yalçın
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#merkez hakem kurulu
#Anthony Taylor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.