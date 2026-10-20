Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde kritik gelişme: TFF takvimi öne aldı!

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İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Türk futbolunun gündemini sarsacak kritik kararlar almak üzere toplandı. Kulüplerin gelir kalemleri ve yayın hakları açısından büyük önem taşıyan Süper Lig ile 1. Lig yayın ihalesine ilişkin süreçte tarihi bir adıma imza atıldı.
Daha önce 13 Ocak tarihinde tamamlanacağı açıklanan yayın ihalesi sürecinde takvim öne çekildi. TFF Yayın İhale Komisyonu’nun yaptığı detaylı değerlendirmeler ve kulüplerin finansal beklentileri doğrultusunda, ihale sürecinin 30 Kasım tarihi itibarıyla resmen sonuçlandırılmasına karar verildi. Yayın hakları sürecinin öne alınmasıyla birlikte kulüplerin yeni dönem bütçelerini daha hızlı ve öngörülebilir şekilde planlaması hedefleniyor.
TFF Yönetim Kurulu, alınan tüm kararların Türk futbolunun gelişimine, marka değerine ve finansal yapısına önemli katkılar sağlamasını temenni ettiğini bildirdi.