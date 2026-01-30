Süper Lig'de 20. hafta maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Ligin 20. haftası, şampiyonluk yarışını ve ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren birbirinden kritik maçlara sahne olacak.

Süper Lig'de 20. hafta öncesinde Galatasaray topladığı 46 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe 43 puanla ikinci sırada yer alırken üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 31 puanı bulunuyor. Göztepe topladığı 36 puanla ligde 4. sırada bulunurken beşinci sıradaki Beşiktaş'ın ise 33 puanı bulunuyor.

Ligde şu ana kadar 9 puan toplayabilen Fatih Karagümrük son sırada bulunuyor. 20. hafta öncesinde 15'er puanlı iki takımdan Kayserispor 17, Eyüpspor ise 16. basamakta yer alıyor.

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA PROGRAMI

Taraftarlar, Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hangi gün ve hangi saatte oynanacağını merak ediyor. Buna göre ligde 20. hafta maçları 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte Süper Lig'de 20. haftanın programı:

Bugün:

20.00 | Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 | Kasımpaşa - Samsunspor

Yarın:

14.30 | Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor

17.00 | RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

20.00 | Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

20.00 | Göztepe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

1 Şubat Pazar:

17.00 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK

20.00 | Galatasaray - Zecorner Kayserispor

2 Şubat Pazartesi:

20.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe