Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Süper Lig'de 20. hafta maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde gözler 20. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında birbirinden kritik mücadelelerin olacağı haftada futbolseverler karşılaşmaların hangi gün ve hangi saatte oynanacağını merak ediyor. İşte Süper Lig'de 20. haftanın programı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de 20. hafta maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 09:20

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Ligin 20. haftası, şampiyonluk yarışını ve ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren birbirinden kritik maçlara sahne olacak.

Süper Lig'de 20. hafta öncesinde Galatasaray topladığı 46 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe 43 puanla ikinci sırada yer alırken üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 31 puanı bulunuyor. Göztepe topladığı 36 puanla ligde 4. sırada bulunurken beşinci sıradaki Beşiktaş'ın ise 33 puanı bulunuyor.

Ligde şu ana kadar 9 puan toplayabilen Fatih Karagümrük son sırada bulunuyor. 20. hafta öncesinde 15'er puanlı iki takımdan Kayserispor 17, Eyüpspor ise 16. basamakta yer alıyor.

Süper Lig'de 20. hafta maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA PROGRAMI

Taraftarlar, Süper Lig'de 20. hafta maçlarının hangi gün ve hangi saatte oynanacağını merak ediyor. Buna göre ligde 20. hafta maçları 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte Süper Lig'de 20. haftanın programı:

Bugün:

20.00 | Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 | Kasımpaşa - Samsunspor

Yarın:

14.30 | Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor
17.00 | RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor
20.00 | Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor
20.00 | Göztepe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

1 Şubat Pazar:

17.00 | Gençlerbirliği - Gaziantep FK
20.00 | Galatasaray - Zecorner Kayserispor

2 Şubat Pazartesi:

20.00 | Kocaelispor - Fenerbahçe

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu
Ademola Lookman imzayı atıyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferde ters köşe!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.