Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde 23. hafta maçlarının programı duyuruldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihlerinin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile yapılan istişareler neticesinde planlandığı belirtildi.
Öte yandan, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:
20 Şubat Cuma
20.00 | Çaykur Rizespor - Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13.30 | Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 | Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
20.00 | Konyaspor - Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.30 | Kayserispor - Antalyaspor
16.00 | Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 | Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 | Beşiktaş - Göztepe
23 Şubat Pazartesi
20.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa