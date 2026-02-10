Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligde 23. haftanın maç programını duyurdu. UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihlerinin söz konusu takımlarla yapılan istişareler neticesinde planlandığı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 16:19

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde 23. hafta maçlarının programı duyuruldu. Konuyla ilgili Türkiye Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihlerinin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile yapılan istişareler neticesinde planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

20 Şubat Cuma

20.00 | Çaykur Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13.30 | Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 | Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
20.00 | Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.30 | Kayserispor - Antalyaspor
16.00 | Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 | Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 | Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa

Süper Lig'de 23. hafta programı belli oldu! İşte maçların oynanacağı tarihler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı
Osimhen'e dünya devi talip oldu! İşte Galatasaray'ın belirlediği bonservis miktarı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.