SON DAKİKA!
Tümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçlarıyla devam edecek. Şampiyonluk yarışında ve ligde kalma mücadelesinde kritik maçların oynanacağı haftada görev yapacak hakemler de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi. İşte Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek isimler...

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 12:12

'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de gözler 24. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 24. haftasındaki karşılaşmalar 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesinin nefes kestiği Süper Lig'de 24. haftada birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Lider bu hafta sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlarken zirve takibini sürdüren ise deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Ligde 12 maçlık kaybetmeme serisi yakalayan , bu hafta zorlu deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor ise 24. hafta maçında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 | RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

13.30 | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 | Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 | Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 | Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

16.00 | Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 | Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

TGRT Haber
