Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de gözler 24. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 24. haftasındaki karşılaşmalar 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesinin nefes kestiği Süper Lig'de 24. haftada birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Lider Galatasaray bu hafta sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlarken zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.
Ligde 12 maçlık kaybetmeme serisi yakalayan Beşiktaş, bu hafta zorlu deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor ise 24. hafta maçında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Öte yandan Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 | RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
28 Şubat Cumartesi
13.30 | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 | Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın
20.00 | Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 | Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak
1 Mart Pazar
16.00 | Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
20.00 | Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu