Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! İşte maçlarda düdük çalacak isimler

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de gözler 24. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin 24. haftasındaki karşılaşmalar 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesinin nefes kestiği Süper Lig'de 24. haftada birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Lider Galatasaray bu hafta sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlarken zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Ligde 12 maçlık kaybetmeme serisi yakalayan Beşiktaş, bu hafta zorlu deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Ligde 3. sırada bulunan Trabzonspor ise 24. hafta maçında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri de belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 | RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 | Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

13.30 | Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 | Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 | Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 | Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

16.00 | Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 | Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 | Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu