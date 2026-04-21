SON DAKİKA!
Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları! İşte maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligin üst sıralarında ve alt sıralarında birbirinden kritik maçlar oynanırken futbolseverler 30. haftada 23 gol izledi. 30. haftayı lider Galatasaray 71, ikinci sıradaki Fenerbahçe 67, üçüncü sıradaki Trabzonspor 65 puanla kapattı.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 00:50

Trendyol 'de 30. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği 30. haftada şampiyonluk yarışını ve ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik maçlar oynandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi kızıştı.
Ligin 30. haftasında oynanan 9 maçta ev sahibi 3, deplasman takımları 3 galibiyet aldı ve 3 maç berabere bitti. Toplamda 23 gol atıldı.
Lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek puanını 71'e çıkardı.
İkinci sıradaki Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 67'ye yükseltti ve liderin 4 puan gerisine düştü.
Üçüncü sıradaki Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak liderin 6, ikinci sıradakinin ise 2 puan gerisinde kaldı.
Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak haftayı 55 puanla 4. sırada tamamladı.
Ligde oynanan 9 maçın 3'ünü ev sahibi ekipler kazanırken 3 maçta gülen taraf deplasman takımları oldu. Ligin 30. haftasında 3 karşılaşma ise başladığı gibi beraberlikle sona erdi. Ligin 30. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.

GALATASARAY ZİRVEDE PUAN FARKINI AÇTI

Ligin 30. haftasının ardından şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider , deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek zirvede puanını 71'e yükseltti. İkinci sıradaki ise sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 67 yaptı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan arkasında kaldı.

Beşiktaş ise ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı 55 puanla 4. sırada kapattı.

Ligde 20 puanı bulunan Fatih Karagümrük 18, 23 puanı bulunan Kayserispor 17, 25 puanı bulunan Eyüpspor 16, 25 puanı bulunan Gençlerbirliği 15 ve 28 puanı bulunan Antalyaspor haftayı 14. sırada kapattı.

Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları şu şekilde:

• Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 0-2
• Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2
• Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: 1-2
• Kocaelispor - Göztepe: 1-1
• Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-2
• Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 1-0
• Samsunspor - Beşiktaş: 2-1
• Trabzonspor - RAMS Başakşehir: 1-1
• Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: 3-0

Süper Lig'in 30. haftasının ardından şöyle oluştu:

SıraTakımOynananGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAtılan GolYenilen GolAverajPuan
1GALATASARAY30225369234671
2FENERBAHÇE301910168303867
3TRABZONSPOR30198357322565
4BEŞİKTAŞ30167754361855
5RAMS BAŞAKŞEHİR30139848311748
6GÖZTEPE301212637271048
7SAMSUNSPOR30101283639-342
8ÇAYKUR RİZESPOR30910114142-137
9TÜMOSAN KONYASPOR30910113841-337
10GAZİANTEP FK30910114149-837
11KOCAELİSPOR3099122534-936
12CORENDON ALANYASPOR3061593535033
13KASIMPAŞA30710132941-1231
14HESAP.COM ANTALYASPOR3077163049-1928
15NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ3067172944-1525
16İKAS EYÜPSPOR3067172244-2225
17ZECORNER KAYSERİSPOR30411152157-3623
18MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK3055202753-2620

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

24 Nisan Cuma:

20.00 | RAMS Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan Cumartesi:

14.30 | ikas Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 | Zecorner Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 | Göztepe - Hesap.com Antalyaspor

26 Nisan Pazar:

14.30 | Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

27 Nisan Pazartesi:

17.00 | Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor
20.00 | Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rıza Kayaalp finale yükseldi! Milli güreşçi "rekor" için mindere çıkacak
Kaleci Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı! İtalya Serie B'de akılalmaz olay
#Futbol
