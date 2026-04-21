Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği 30. haftada şampiyonluk yarışını ve ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik maçlar oynandı.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları! İşte maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu Trendyol Süper Lig'in 30. haftası sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi kızıştı. Ligin 30. haftasında oynanan 9 maçta ev sahibi 3, deplasman takımları 3 galibiyet aldı ve 3 maç berabere bitti. Toplamda 23 gol atıldı. Lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek puanını 71'e çıkardı. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 67'ye yükseltti ve liderin 4 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak liderin 6, ikinci sıradakinin ise 2 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak haftayı 55 puanla 4. sırada tamamladı.

Ligde oynanan 9 maçın 3'ünü ev sahibi ekipler kazanırken 3 maçta gülen taraf deplasman takımları oldu. Ligin 30. haftasında 3 karşılaşma ise başladığı gibi beraberlikle sona erdi. Ligin 30. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.

GALATASARAY ZİRVEDE PUAN FARKINI AÇTI

Ligin 30. haftasının ardından şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek zirvede puanını 71'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 67 yaptı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan arkasında kaldı.

Beşiktaş ise ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı 55 puanla 4. sırada kapattı.

Ligde 20 puanı bulunan Fatih Karagümrük 18, 23 puanı bulunan Kayserispor 17, 25 puanı bulunan Eyüpspor 16, 25 puanı bulunan Gençlerbirliği 15 ve 28 puanı bulunan Antalyaspor haftayı 14. sırada kapattı.

Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları şu şekilde:

• Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

• Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2

• Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: 1-2

• Kocaelispor - Göztepe: 1-1

• Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-2

• Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 1-0

• Samsunspor - Beşiktaş: 2-1

• Trabzonspor - RAMS Başakşehir: 1-1

• Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: 3-0

Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

Sıra Takım Oynanan Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Atılan Gol Yenilen Gol Averaj Puan 1 GALATASARAY 30 22 5 3 69 23 46 71 2 FENERBAHÇE 30 19 10 1 68 30 38 67 3 TRABZONSPOR 30 19 8 3 57 32 25 65 4 BEŞİKTAŞ 30 16 7 7 54 36 18 55 5 RAMS BAŞAKŞEHİR 30 13 9 8 48 31 17 48 6 GÖZTEPE 30 12 12 6 37 27 10 48 7 SAMSUNSPOR 30 10 12 8 36 39 -3 42 8 ÇAYKUR RİZESPOR 30 9 10 11 41 42 -1 37 9 TÜMOSAN KONYASPOR 30 9 10 11 38 41 -3 37 10 GAZİANTEP FK 30 9 10 11 41 49 -8 37 11 KOCAELİSPOR 30 9 9 12 25 34 -9 36 12 CORENDON ALANYASPOR 30 6 15 9 35 35 0 33 13 KASIMPAŞA 30 7 10 13 29 41 -12 31 14 HESAP.COM ANTALYASPOR 30 7 7 16 30 49 -19 28 15 NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 30 6 7 17 29 44 -15 25 16 İKAS EYÜPSPOR 30 6 7 17 22 44 -22 25 17 ZECORNER KAYSERİSPOR 30 4 11 15 21 57 -36 23 18 MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 30 5 5 20 27 53 -26 20

Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:

24 Nisan Cuma:

20.00 | RAMS Başakşehir - Kasımpaşa

25 Nisan Cumartesi:

14.30 | ikas Eyüpspor - Gaziantep FK

17.00 | Zecorner Kayserispor - Çaykur Rizespor

20.00 | Göztepe - Hesap.com Antalyaspor

26 Nisan Pazar:

14.30 | Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor

20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe

27 Nisan Pazartesi:

17.00 | Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor

20.00 | Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük