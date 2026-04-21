Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları! İşte maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği 30. haftada şampiyonluk yarışını ve ligde kalma mücadelesini yakından ilgilendiren kritik maçlar oynandı.
Ligde oynanan 9 maçın 3'ünü ev sahibi ekipler kazanırken 3 maçta gülen taraf deplasman takımları oldu. Ligin 30. haftasında 3 karşılaşma ise başladığı gibi beraberlikle sona erdi. Ligin 30. haftasında oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı.
Ligin 30. haftasının ardından şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek zirvede puanını 71'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak puanını 67 yaptı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Trabzonspor ise sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan arkasında kaldı.
Beşiktaş ise ligin 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı 55 puanla 4. sırada kapattı.
Ligde 20 puanı bulunan Fatih Karagümrük 18, 23 puanı bulunan Kayserispor 17, 25 puanı bulunan Eyüpspor 16, 25 puanı bulunan Gençlerbirliği 15 ve 28 puanı bulunan Antalyaspor haftayı 14. sırada kapattı.
Süper Lig'de 30. haftanın sonuçları şu şekilde:
• Hesap.com Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: 0-2
• Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2
• Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - ikas Eyüpspor: 1-2
• Kocaelispor - Göztepe: 1-1
• Natura Dünyası Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-2
• Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: 1-0
• Samsunspor - Beşiktaş: 2-1
• Trabzonspor - RAMS Başakşehir: 1-1
• Gaziantep FK - Zecorner Kayserispor: 3-0
Süper Lig'in 30. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Sıra
|Takım
|Oynanan
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Atılan Gol
|Yenilen Gol
|Averaj
|Puan
|1
|GALATASARAY
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|46
|71
|2
|FENERBAHÇE
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|38
|67
|3
|TRABZONSPOR
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|25
|65
|4
|BEŞİKTAŞ
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|18
|55
|5
|RAMS BAŞAKŞEHİR
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|17
|48
|6
|GÖZTEPE
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|10
|48
|7
|SAMSUNSPOR
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|-3
|42
|8
|ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|-1
|37
|9
|TÜMOSAN KONYASPOR
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|-3
|37
|10
|GAZİANTEP FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|-8
|37
|11
|KOCAELİSPOR
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|-9
|36
|12
|CORENDON ALANYASPOR
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|0
|33
|13
|KASIMPAŞA
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|-12
|31
|14
|HESAP.COM ANTALYASPOR
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|-19
|28
|15
|NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|-15
|25
|16
|İKAS EYÜPSPOR
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|-22
|25
|17
|ZECORNER KAYSERİSPOR
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|-36
|23
|18
|MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|-26
|20
Süper Lig'de 31. haftanın maç programı şöyle:
24 Nisan Cuma:
20.00 | RAMS Başakşehir - Kasımpaşa
25 Nisan Cumartesi:
14.30 | ikas Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 | Zecorner Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 | Göztepe - Hesap.com Antalyaspor
26 Nisan Pazar:
14.30 | Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 | Galatasaray - Fenerbahçe
27 Nisan Pazartesi:
17.00 | Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor
20.00 | Beşiktaş - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük