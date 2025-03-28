Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta takvimini açıkladı. Programa göre, haftanın maçları yine 4 günde tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 31. haftanın maç programını açıkladı. Takvim planlamasında; Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor deplasmanına giderken, Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Ayrıca Fenerbahçe de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olurken, Corendon Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.
20.00 Reeder Samsunspor - Galatasaray
16.00 Tümosan Konyaspor - Göztepe
19.00 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Rams Başakşehir
16.00 Bellona Kayserispor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor
19.00 Net Global Sivasspor - Fenerbahçe
20.00 ikas Eyüpspor - Adana Demirspor