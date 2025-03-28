Süper Lig'de 31. haftanın maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta takvimini açıkladı. Programa göre, haftanın maçları yine 4 günde tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 31. haftanın maç programını açıkladı. Takvim planlamasında; Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor deplasmanına giderken, Beşiktaş ise 12 Nisan Cumartesi günü Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Ayrıca Fenerbahçe de 13 Nisan Pazar günü Sivasspor'a konuk olurken, Corendon Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 31. HAFTA TAKVİMİ

11 NİSAN CUMA

20.00 Reeder Samsunspor - Galatasaray

12 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Tümosan Konyaspor - Göztepe

19.00 Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Rams Başakşehir

13 NİSAN PAZAR

16.00 Bellona Kayserispor - Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

19.00 Net Global Sivasspor - Fenerbahçe

14 NİSAN PAZARTESİ

20.00 ikas Eyüpspor - Adana Demirspor