Süper Lig'de bir ayrılık daha! Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Süper Lig'de bir teknik direktör ile daha yollar ayrıldı. Ayrılık haberi Gençlerbirliği'nden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 14:03

Süper Lig'de Gençlerbirliği, 16 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Levent Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Levent Şahin ile fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Gençlerbirliği bir açıklama yaptı.
Teknik Direktör Levent Şahin ile yollar ayrıldı.
Ayrılık nedeni fikir ayrılıkları olarak belirtildi.
Karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

LEVENT ŞAHİN İLE GENÇLERBİRLİĞİ

Öte yandan Levent Şahin, takımın başında Gençlerbirliği ile 3 maçtan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL İDDİASI

İddialara göre kırmızı-karalar, Volkan Demirel ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Demirel, 3 maçta kaybederken 3 maçta da galibiyet bulmuştu.

