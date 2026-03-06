Süper Lig'de Gençlerbirliği, 16 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Levent Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de bir ayrılık daha! Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Teknik Direktör Levent Şahin ile fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Gençlerbirliği bir açıklama yaptı. Teknik Direktör Levent Şahin ile yollar ayrıldı. Ayrılık nedeni fikir ayrılıkları olarak belirtildi. Karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

LEVENT ŞAHİN İLE GENÇLERBİRLİĞİ

Öte yandan Levent Şahin, takımın başında Gençlerbirliği ile 3 maçtan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

VOLKAN DEMİREL İDDİASI

İddialara göre kırmızı-karalar, Volkan Demirel ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Demirel, 3 maçta kaybederken 3 maçta da galibiyet bulmuştu.