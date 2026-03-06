Süper Lig'de bir ayrılık daha! Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yollarını ayırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de Gençlerbirliği, 16 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Levent Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"
Öte yandan Levent Şahin, takımın başında Gençlerbirliği ile 3 maçtan, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.
İddialara göre kırmızı-karalar, Volkan Demirel ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkan Demirel, 3 maçta kaybederken 3 maçta da galibiyet bulmuştu.