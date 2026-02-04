Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi. Performansı bir süredir tartışma konusu olan genç çalıştırıcı, kulüp yönetimin kararıyla birlikte görevine veda etti.

KONYASPOR'DAN ÇAĞDAŞ ATAN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tümosan Konyaspor’a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan’a teşekkür ederiz."

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KONYASPOR PERFORMANSI

Konyaspor'da beklentileri karşılayamayan Çağdaş Atan, toplam 12 müsabakada yer almış ve maç başına 1.17 puanlık istatistik yakalamıştı.