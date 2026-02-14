Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Zirve yarışının kaderini belirleyecek olan Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta. Fatih Tekke yönetimindeki "Fırtına", evindeki namağlup serisini sürdürüp zirveye ortak olmak isterken; sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan zaferle dönerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.02.2026
10:08
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
10:08

Trabzonspor, liderlik yarışındaki puan farkını 4’e indirmek ve İstanbul devlerine karşı olan şanssızlığını kırmak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin "yıkılmaz" orta saha kurgusu ve gol makinesi Onuachu’nun rekor kovalayacağı bu gecede, taktik savaşları maçın skorunu belirleyecek. Fenerbahçe cephesinde ise önemli eksiklere rağmen tek hedef 3 puan.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR SERİYİ BOZMAMA PEŞİNDE

Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı eritmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon kendi evinde adeta bir "kale" inşa eden Trabzonspor, iç sahada çıktığı 10 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi (6 Galibiyet, 4 Beraberlik). Kalesinde sadece 8 gol gören Karadeniz ekibi, bu istatistiğini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

ONUACHU REKOR İÇİN SAHADA

Trabzonspor’un 2.01 metrelik devi Paul Onuachu, bu akşam sadece galibiyet için değil, adını kulüp tarihine yazdırmak için de ter dökecek. Eğer ağları havalandırırsa, Sörloth ve Bakasetas’ın ulaştığı 33 gollük barajı aşarak kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde tırmanışını sürdürecek.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

FATİH TEKKE’NİN "YENİLMEZ" İKİLİSİ

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu derbide orta saha kurgusuna güveniyor. İstatistikler gösteriyor ki; Folcarelli ve Oulai ikilisinin birlikte görev yaptığı 12 maçta Trabzonspor hiç kaybetmedi. Tekke, "İstanbul'un Üç Büyükleri" karşısındaki şanssızlığını bu akşam taraftarının önünde kırmak istiyor.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Trabzonspor'da eksikler: Vişça ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle yok. Hafif sakatlığı bulunan golcü Onuachu iyileşti. Yeni transfer Savic’in ise kadroda olması bekleniyor.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'de eksikler: Savunmanın önemli ismi Archie Brown ve orta sahanın dinamik gücü Edson Alvarez dev maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante (İsmail), Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.

Süper Lig'de derbi heyecanı dorukta: Dev karşılaşma öncesi eksikler dikkat çekti! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
