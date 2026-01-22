Süper Lig'de haftanın maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde ikinci yarı, geçtiğimiz hafta oynanan 18. hafta maçlarıyla birlikte başlamıştı.

Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de gözler 19. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Taraftarlar, bu hafta oynanacak müsabakalarla ilgili ayrıntıları araştırıyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 19. hafta mücadeleleri; 23, 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ligde bu hafta da birbirinden kritik maçlara sahne olacak.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ise 19. hafta maçında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Ligde topladığı 32 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ise bu hafta deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. 38 puanla ligde üçüncülük koltuğunda oturan Trabzonspor ise 19. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

23 Ocak Cuma:

20.00 | Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi:

14.30 | Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir

17.00 | Samsunspor - Kocaelispor

20.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar:

14.30 | Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor

17.00 | Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

17.00 | Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği

20.00 | Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi:

20.00 | ikas Eyüpspor - Beşiktaş