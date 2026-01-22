Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
 Yasin Aşan

Süper Lig'de haftanın maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde haftanın maçlarıyla ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? Maçların günleri ve saatleri ne zaman? Detaylar haberimizde!

Süper Lig'de haftanın maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde ikinci yarı, geçtiğimiz hafta oynanan 18. hafta maçlarıyla birlikte başlamıştı.

Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de gözler 19. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Taraftarlar, bu hafta oynanacak müsabakalarla ilgili ayrıntıları araştırıyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 19. hafta mücadeleleri; 23, 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ligde bu hafta da birbirinden kritik maçlara sahne olacak.

Süper Lig'de haftanın maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ise 19. hafta maçında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Ligde topladığı 32 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ise bu hafta deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. 38 puanla ligde üçüncülük koltuğunda oturan Trabzonspor ise 19. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Türkiye Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

23 Ocak Cuma:

20.00 | Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi:

14.30 | Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 | Samsunspor - Kocaelispor
20.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar:

14.30 | Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor
17.00 | Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
17.00 | Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği
20.00 | Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi:

20.00 | ikas Eyüpspor - Beşiktaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe'de En-Nesyri dönemi sona eriyor! İtalyanlar ve İngilizler birbirine girdi!
#Futbol
#Spor
