Süper Lig'de haftanın maçları ne zaman? İşte karşılaşmaların günleri ve saatleri

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Ligde ikinci yarı, geçtiğimiz hafta oynanan 18. hafta maçlarıyla birlikte başlamıştı.
Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Süper Lig'de gözler 19. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Taraftarlar, bu hafta oynanacak müsabakalarla ilgili ayrıntıları araştırıyor.
Süper Lig'de 19. hafta mücadeleleri; 23, 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak. Ligde bu hafta da birbirinden kritik maçlara sahne olacak.
Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Galatasaray, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe ise 19. hafta maçında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Ligde topladığı 32 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş ise bu hafta deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. 38 puanla ligde üçüncülük koltuğunda oturan Trabzonspor ise 19. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
23 Ocak Cuma:
20.00 | Trabzonspor - Kasımpaşa
24 Ocak Cumartesi:
14.30 | Zecorner Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 | Samsunspor - Kocaelispor
20.00 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Galatasaray
25 Ocak Pazar:
14.30 | Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor
17.00 | Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
17.00 | Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği
20.00 | Fenerbahçe - Göztepe
26 Ocak Pazartesi:
20.00 | ikas Eyüpspor - Beşiktaş