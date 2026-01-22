Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla hedefe bir adım daha yaklaştı.
1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 10’a yükselterek ilk 24 yolunda dev bir avantaj yakaladı. Artık gözler son hafta oynanacak Manchester City maçına çevrilirken, Aslan’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de büyük oranda şekillendi.
Ülke Puanı hesabının analizlerine göre Galatasaray’ın play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takım %17,71 oranla İngiliz ekibi Newcastle United oldu. Listenin devamında ise Avrupa’nın devleri sıralanıyor:
Gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Manchester City mücadelesi, sadece prestij değil, rakip profili açısından da kritik öneme sahip. İşte maçın sonucuna göre masadaki senaryolar:
Galatasaray’ın play-off'ta Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund veya Marsilya ile eşleşme ihtimali öne çıkıyor.
Beraberlik halinde en muhtemel rakipler Inter, Newcastle United ve Dortmund olacak.
Eğer Aslan Manchester’dan puansız dönerse; Newcastle, Inter ve Atalanta gibi zorlu ekiplerle karşılaşma riski artacak.
Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya olması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte o senaryolar;
Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı kazanması,
Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi,
Olimpiyakos'un Ajax'a karşı kazanması,
Bilbao'nun Sporting'e karşı kazanması,
PSV'nin Bayern'e karşı kazanması,
Monaco'nun Juventus'tan puan ya da puanlar alması,
Leverkusen'in Villareal maçından en az 1 puan alması,
Marsilya'nın Club Brugge'dan puan alması ya da Brugge'un farklı kazanması,
Karabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi ya da puan alması.