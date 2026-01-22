Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla hedefe bir adım daha yaklaştı.

1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 10’a yükselterek ilk 24 yolunda dev bir avantaj yakaladı. Artık gözler son hafta oynanacak Manchester City maçına çevrilirken, Aslan’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de büyük oranda şekillendi.

EN GÜÇLÜ ADAY NEWCASTLE!

Ülke Puanı hesabının analizlerine göre Galatasaray’ın play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takım %17,71 oranla İngiliz ekibi Newcastle United oldu. Listenin devamında ise Avrupa’nın devleri sıralanıyor:

MANCHESTER CİTY MAÇI SENARYOLARI DEĞİŞTİRECEK

Gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Manchester City mücadelesi, sadece prestij değil, rakip profili açısından da kritik öneme sahip. İşte maçın sonucuna göre masadaki senaryolar:

CİTY’Yİ DEVİRİRSEK

Galatasaray’ın play-off'ta Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund veya Marsilya ile eşleşme ihtimali öne çıkıyor.

PUANLA DÖNERSEK

Beraberlik halinde en muhtemel rakipler Inter, Newcastle United ve Dortmund olacak.

MAĞLUBİYET HALİNDE

Eğer Aslan Manchester’dan puansız dönerse; Newcastle, Inter ve Atalanta gibi zorlu ekiplerle karşılaşma riski artacak.

GALATASARAY’IN ELENME İHTİMALİ VAR MI?

Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya olması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte o senaryolar;

Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı kazanması,

Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi,

Olimpiyakos'un Ajax'a karşı kazanması,

Bilbao'nun Sporting'e karşı kazanması,

PSV'nin Bayern'e karşı kazanması,

Monaco'nun Juventus'tan puan ya da puanlar alması,

Leverkusen'in Villareal maçından en az 1 puan alması,

Marsilya'nın Club Brugge'dan puan alması ya da Brugge'un farklı kazanması,

Karabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi ya da puan alması.