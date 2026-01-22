Menü Kapat
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak Avrupa’da bir üst turun kapısını araladı. Alınan puan sonrası Cimbom'un play-off turundaki rakipler de netleşti. Manchester City maçı öncesi hesaplar değişti. İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri ve elenme ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla hedefe bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 10’a yükselterek ilk 24 yolunda dev bir avantaj yakaladı. Artık gözler son hafta oynanacak Manchester City maçına çevrilirken, Aslan’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de büyük oranda şekillendi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

EN GÜÇLÜ ADAY NEWCASTLE!

Ülke Puanı hesabının analizlerine göre Galatasaray’ın play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takım %17,71 oranla İngiliz ekibi Newcastle United oldu. Listenin devamında ise Avrupa’nın devleri sıralanıyor:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

MANCHESTER CİTY MAÇI SENARYOLARI DEĞİŞTİRECEK

Gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Manchester City mücadelesi, sadece prestij değil, rakip profili açısından da kritik öneme sahip. İşte maçın sonucuna göre masadaki senaryolar:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

CİTY’Yİ DEVİRİRSEK

Galatasaray’ın play-off'ta Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund veya Marsilya ile eşleşme ihtimali öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

PUANLA DÖNERSEK

Beraberlik halinde en muhtemel rakipler Inter, Newcastle United ve Dortmund olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

MAĞLUBİYET HALİNDE

Eğer Aslan Manchester’dan puansız dönerse; Newcastle, Inter ve Atalanta gibi zorlu ekiplerle karşılaşma riski artacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

GALATASARAY’IN ELENME İHTİMALİ VAR MI?

Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya olması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte o senaryolar;

Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı kazanması,
Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi,
Olimpiyakos'un Ajax'a karşı kazanması,
Bilbao'nun Sporting'e karşı kazanması,
PSV'nin Bayern'e karşı kazanması,
Monaco'nun Juventus'tan puan ya da puanlar alması,
Leverkusen'in Villareal maçından en az 1 puan alması,
Marsilya'nın Club Brugge'dan puan alması ya da Brugge'un farklı kazanması,
Karabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi ya da puan alması.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
