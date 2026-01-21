Menü Kapat
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihlerini değiştirdiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılım için oynayacağı play-off maçları sebebiyle yapıldığı bildirildi.

Süper Lig'de maçların tarihleri değişti! TFF yeni tarihleri duyurdu
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti. Konuyla ilgili Türkiye Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

LİG MAÇLARINA MİLLİ TAKIM DÜZENLEMESİ

TFF, A Milli Takım'ın mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçları öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirdi.

Süper Lig'de maçların tarihleri değişti! TFF yeni tarihleri duyurdu

AVRUPA'DA YOLA DEVAM EDEN TAKIMLARIN MAÇLARI ERTELENECEK

Federasyon ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımların 27. haftada oynayacakları lig müsabakalarının da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu.

Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.

