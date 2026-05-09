Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun düğümü bu akşam RAMS Park’ta çözülüyor. Ligin 33. haftasında lider Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Hesap.com Antalyaspor’u konuk ediyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! Galatasaray, Antalyaspor karşısına çıkıyor: İşte muhtemel 11'ler... Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonunun belirleneceği kritik karşılaşmada lider Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u RAMS Park'ta konuk ediyor. Galatasaray, bu akşamki maçtan galibiyetle ayrılırsa ligin bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da tecrübeli kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Savunma oyuncuları Eren Elmalı ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray, RAMS Park'ta son 34 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı 7 maçın tamamını kazandı. Galatasaray'ın gol umudu Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta 5 gol kaydetti.

ZİRVEDE KRİTİK VİRAJ: 26. ŞAMPİYONLUK KAPIDA

Ligde geride kalan 32 haftada topladığı 74 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunuyor. "Cimbom", bu akşam sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu resmen ilan ederek tarih yazacak. Öte yandan 29 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor ve İstanbul deplasmanından puan kopararak nefes almayı hedefliyor.

KADRO DETAYLARI VE EKSİKLER

Galatasaray cephesinde bu önemli maç öncesi bazı eksikler ve sınırda olan isimler dikkat çekiyor:

Kalede Zorunlu Değişim: Samsunspor maçında kırmızı kart gören tecrübeli eldiven Günay Güvenç, cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Kart Sınırındakiler: Savunmanın önemli isimleri Eren Elmalı ve Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu kart görmeleri halinde son haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde görev yapamayacak.

SON 50 GÜNÜN BİLANÇOSU VE İÇ SAHA GÜCÜ

Galatasaray, son dönemde Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool mağlubiyeti ve Türkiye Kupası’ndan elenmesiyle zorlu bir süreçten geçse de iç sahadaki yenilmezlik serisiyle güven veriyor. RAMS Park’ta tam 34 maçtır (27 galibiyet, 7 beraberlik) bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, evindeki en son mağlubiyetini Mayıs 2024’te yaşamıştı.

Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk, Antalyaspor’a karşı kurduğu mutlak üstünlükle öne çıkıyor. Buruk yönetimindeki Galatasaray, Akdeniz ekibiyle oynadığı 7 maçın tamamını kazanmayı başardı.

GÖZLER GOL MAKİNESİ OSİMHEN’DE

Antalyaspor maçlarını boş geçmeyen Victor Osimhen, bu akşam yine Cimbom’un en büyük kozu olacak. Nijeryalı yıldız, kırmızı-beyazlı ekibe karşı çıktığı 3 maçta tam 5 gol kaydetti. RAMS Park’taki son randevuda "hat-trick" yapan 27 yaşındaki forvetin performansı, şampiyonluk yolunda belirleyici olacak.

MAÇ NEREDE, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta saat 20.00’de başlayacak olan bu kritik randevu, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek