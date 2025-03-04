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 | Emir Yücel

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte güncel durum

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Lider Galatasaray’ın en yakın takipçisi Fenerbahçe son haftalarda alınan sonuçlarla beraber psikolojik üstünlüğü elde etmiş durumda. Aradaki puan farkı ise 4’e düştü. Son puan durumlarının ardından, takımların şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte şampiyonluk oranlarının güncel durumu…

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte güncel durum
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 13:15

Trendyol Süper Lig’de 26. haftanın heyecanı geride kaldı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3’lük skorla berabere kalırken, Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorların ardından lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e indi.

Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, alınan skorlarla beraber psikolojik üstünlüğü de eline almış durumda.

ŞAMPİYONLUK ŞANS ORANLARI GÜNCELLENDİ!

Süper Lig’de şampiyonluk şansı oranları güncellendi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe yine ilk iki sırada yer aldı.

Güncellenen şampiyonluk oranlarında matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK’ya herhangi bir oran verilmezken, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa’nın oranı 3000 olarak gösterildi.

Başakşehir, Göztepe, Eyüpspor’a 1000 oran verilirken, Beşiktaş’ın oranı 700 oldu. Samsunspor’un oranı ise 300 oldu.

Fenerbahçe’nin oranı 2.95 olarak güncellenirken, Galatasaray’ın oranı 1.20’ye geriledi.

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