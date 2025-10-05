Menü Kapat
Ramazan
20°
Spor
Editor
 Baran Aksoy

Süper Lig'de sürpriz istifa! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sürpriz bir istifa haberi geldi. Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin istifasını yönetime sundu. Yönetimin de Şahin'in istifasını kabul ettiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 12:00

Süper Lig ekiplerinden 'da kötü gidişatın ardından Selçuk Şahin dönemi sona erdi. Sezon başında takımın başına geçen Şahin, eflatun-sarılılarla ligde 8 maça çıktı.

8 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Şahin'in takımın başında olduğu bu süreçte Eyüpspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de sürpriz istifa! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR"

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TEŞEKKÜRLER SELÇUK ŞAHİN! Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in maçı sonrası iletmiş olduğu talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1974750176486052278

#kocaelispor
#istifa
#teknik direktör
#eyüpspor
#Selçuk Şahin
#Spor
