Süper Lig'de sürpriz istifa! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin dönemi sona erdi. Sezon başında takımın başına geçen Şahin, eflatun-sarılılarla ligde 8 maça çıktı.
Şahin'in takımın başında olduğu bu süreçte Eyüpspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TEŞEKKÜRLER SELÇUK ŞAHİN! Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin’in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"