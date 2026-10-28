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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:52

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk 9 haftası geride kalırken, alınan saha sonuçları ve yönetimsel kararlar kulüpleri radikal adımlar atmaya itti. Ligde şu ana kadar 7 takım, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:52

Türk futbolunun en üst kademesinde tansiyon ve beklenti her sezon olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları mücadelesi ve kümede kalma savaşı veren kulüpler, üst üste gelen puan kayıplarının ardından ilk faturayı teknik heyetlere kesti. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen 9 haftalık periyotta 7 kulüpte kan değişimi yaşandı.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

SON KURBAN İSMAİL KARTAL OLDU

Teknik direktör ayrılıklarının son halkası ’de yaşandı. Deplasmanda ezeli rakibi ’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde yönetim düğmeye bastı. Sezon başında takımın başına getirilen ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. Kartal’ın ayrılığıyla birlikte Süper Lig’deki teknik adam değişikliği sayısı 7’ye ulaştı.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

DÜĞMEYE İLK GAZİANTEP FK BASTI

Bu sezon teknik direktör vedasının yaşandığı ilk kulüp oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 3. haftanın ardından Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile vedalaşarak takımı Orhan Ak’a emanet etti.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Ayrılık rüzgarından ligin iddialı ekipleri ve lige yeni yükselen takımlar da nasibini aldı:

: Fatih Tekke yönetiminde iddialı bir kadro kurarak sezona başlayan bordo-mavililer, istenen sonuçlar gelmeyince kan değişimine gitti ve göreve Alman teknik adam Thomas Reis’i getirdi.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Eyüpspor: Fenerbahçe karşısında alınan 8-0’lık ağır mağlubiyetin ardından Özhan Pulat ile yollar ayrıldı; eflatun-sarılılar Mustafa Dalcı anlaşma sağladı.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Samsunspor: Sezona iyi bir başlangıç yapmakta zorlanan Karadeniz temsilcisi, geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Thorsten Fink ile devam etmeme kararı alarak Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile anlaştı.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Gençlerbirliği: Ankara ekibinde Metin Diyadin’in istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Bernd Storck oturdu.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Çorum FK: Geçen sezon takımı Süper Lig’e taşıyan ve bu sezona da iyi bir giriş yapan Uğur Uçar ile milli arada sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı. Çorum ekibinde dümene Burak Yılmaz geçti.

Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

9 HAFTADAKİ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİM LİSTESİ

KulüpYolların Ayrıldığı İsimGöreve Gelen İsim
Gaziantep FKMirel RadoiOrhan Ak
TrabzonsporFatih TekkeThomas Reis
GençlerbirliğiMetin DiyadinBernd Storck
SamsunsporThorsten FinkNenad Bjelica
Çorum FKUğur UçarBurak Yılmaz
EyüpsporÖzhan PulatMustafa Dalcı
Fenerbahçeİsmail Kartal 
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#trabzonspor
#Futbol
#gaziantep fk
#ismail kartal
#Spor
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