Süper Lig’de teknik direktör kıyımı: 9 haftada 7 ayrılık!

Türk futbolunun en üst kademesinde tansiyon ve beklenti her sezon olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları mücadelesi ve kümede kalma savaşı veren kulüpler, üst üste gelen puan kayıplarının ardından ilk faturayı teknik heyetlere kesti. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen 9 haftalık periyotta 7 kulüpte kan değişimi yaşandı.

SON KURBAN İSMAİL KARTAL OLDU

Teknik direktör ayrılıklarının son halkası Fenerbahçe’de yaşandı. Deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde yönetim düğmeye bastı. Sezon başında takımın başına getirilen İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. Kartal’ın ayrılığıyla birlikte Süper Lig’deki teknik adam değişikliği sayısı 7’ye ulaştı.

DÜĞMEYE İLK GAZİANTEP FK BASTI

Bu sezon teknik direktör vedasının yaşandığı ilk kulüp Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 3. haftanın ardından Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile vedalaşarak takımı Orhan Ak’a emanet etti.

Ayrılık rüzgarından ligin iddialı ekipleri ve lige yeni yükselen takımlar da nasibini aldı:

Trabzonspor: Fatih Tekke yönetiminde iddialı bir kadro kurarak sezona başlayan bordo-mavililer, istenen sonuçlar gelmeyince kan değişimine gitti ve göreve Alman teknik adam Thomas Reis’i getirdi.

Eyüpspor: Fenerbahçe karşısında alınan 8-0’lık ağır mağlubiyetin ardından Özhan Pulat ile yollar ayrıldı; eflatun-sarılılar Mustafa Dalcı anlaşma sağladı.

Samsunspor: Sezona iyi bir başlangıç yapmakta zorlanan Karadeniz temsilcisi, geçen sezondan bu yana takımı çalıştıran Thorsten Fink ile devam etmeme kararı alarak Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile anlaştı.

Gençlerbirliği: Ankara ekibinde Metin Diyadin’in istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Bernd Storck oturdu.

Çorum FK: Geçen sezon takımı Süper Lig’e taşıyan ve bu sezona da iyi bir giriş yapan Uğur Uçar ile milli arada sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı. Çorum ekibinde dümene Burak Yılmaz geçti.

9 HAFTADAKİ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİM LİSTESİ