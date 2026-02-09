Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de transfer rekoru: Tarihin en büyük faturası!

Süper Lig tarihinin transfer rekoru kırıldı. Esasen ise Süper Lig kulüpleri, 2025-2026 sezonunda daha önce görülmemiş yüksek harcamalar gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de transfer rekoru: Tarihin en büyük faturası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 21:34

Süper Lig'de mali bilanço netleşti. Ara transfer döneminin ardından Süper Lig kulüpleri, tarihin en büyük harcamasına ulaştı.

Süper Lig'de transfer rekoru: Tarihin en büyük faturası!

SÜPER LİG'DE 475 MİLYON EUROLUK TRANSFER HARCAMASI

Süper Lig'de 4 büyüklerin başı çektiği transfer harcamalarında, 475 milyon Euroya ulaşıldı! An itibarıyla ise bu yatırım, Süper Lig tarihinin en çok harcamasının gerçekleştiği sezonu ortaya çıkardı.

Süper Lig'de transfer rekoru: Tarihin en büyük faturası!

DAHA ÖNCE BU MİKTARLARA YAKLAŞILMAMIŞTI

Süper Lig kulüpleri, daha önceki sezonlarda en fazla 200 milyon Euro civarlarında yatırımlar yapmış ve şu anki mali bilançodan çok uzakta konumlanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ KİMDİ?
Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile zirvede yer alıyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan scout kararı: Tüm hesaplar değişti!
Kenan Yıldız imzayı attı: Spor dünyasında söylenenler çok konuşuldu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.