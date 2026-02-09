Süper Lig'de transfer rekoru: Tarihin en büyük faturası!

Kategoriler
Süper Lig'de mali bilanço netleşti. Ara transfer döneminin ardından Süper Lig kulüpleri, tarihin en büyük harcamasına ulaştı.
Süper Lig'de 4 büyüklerin başı çektiği transfer harcamalarında, 475 milyon Euroya ulaşıldı! An itibarıyla ise bu yatırım, Süper Lig tarihinin en çok harcamasının gerçekleştiği sezonu ortaya çıkardı.
Süper Lig kulüpleri, daha önceki sezonlarda en fazla 200 milyon Euro civarlarında yatırımlar yapmış ve şu anki mali bilançodan çok uzakta konumlanmıştı.