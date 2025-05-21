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 | Emir Yücel

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Yeni sezon öncesinde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüplerde sözleşmeleri biten oyuncular, anlaşmaları uzatılmaması halinde serbest oyuncu statüsüne kavuşacak. Bu isimler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları da bulunuyor. İşte o oyuncuların listesi…

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Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 15:39

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu yeniden Galatasaray oldu. Yeni sezon öncesinde kadro planlamalarını şimdiden yapmaya başlayan takımlar, transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye liginde oynayan ve sözleşmesi bu yıl bitecek yıldız oyuncuların sayısı ise bir hayli fazla. İşte sezon sonunda serbest kalacak oyuncular...

Arthur Masuaku - Beşiktaş

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Dusan Tadic - Fenerbahçe

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Enis Bardhi - Bodrum FK

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Rachid Ghezzal - Rizespor

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Driens Mertens - Galatasaray

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Edin Dzeko - Fenerbahçe

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Leo Dubois - Eyüpspor

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Fernando Muslera - Galatasara

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Philippe Keny - Başakşehir FK

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Dorukhan Toköz - Başakşehir

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

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