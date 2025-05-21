Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Yeni sezon öncesinde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüplerde sözleşmeleri biten oyuncular, anlaşmaları uzatılmaması halinde serbest oyuncu statüsüne kavuşacak. Bu isimler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları da bulunuyor. İşte o oyuncuların listesi…