Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte sözleşmesi bitecek yıldız isimler

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Yeni sezon öncesinde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüplerde sözleşmeleri biten oyuncular, anlaşmaları uzatılmaması halinde serbest oyuncu statüsüne kavuşacak. Bu isimler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları da bulunuyor. İşte o oyuncuların listesi…
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu yeniden Galatasaray oldu. Yeni sezon öncesinde kadro planlamalarını şimdiden yapmaya başlayan takımlar, transfer çalışmalarına hız verdi. Türkiye liginde oynayan ve sözleşmesi bu yıl bitecek yıldız oyuncuların sayısı ise bir hayli fazla. İşte sezon sonunda serbest kalacak oyuncular...
Arthur Masuaku - Beşiktaş
Bright Osayi Samuel - Fenerbahçe
Dusan Tadic - Fenerbahçe
Enis Bardhi - Bodrum FK
Rachid Ghezzal - Rizespor
Driens Mertens - Galatasaray
Edin Dzeko - Fenerbahçe
Leo Dubois - Eyüpspor
Fernando Muslera - Galatasara
Philippe Keny - Başakşehir FK
Dorukhan Toköz - Başakşehir