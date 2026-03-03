Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'den 8 kulübün sevki gerçekleştirildi!

PFDK sevkleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Süper Lig'den 8 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Burak Ayaydın
03.03.2026
03.03.2026
'ndan kritik bir yaptırım geldi. Yönetim, 'den 8 kulübü 'ya sevk etti.

TFF'DEN SÜPER LİG EKİPLERİ İÇİN SEVK SÜRECİ

Türkiye Federasyonu'nun açıklamasına göre; Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, çeşitli sebeplerden PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca da Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.

LİSTEDE 1. LİG EKİPLERİ DE VAR

Trendyol ekiplerinden; Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serikspor, Ümraniyespor ve Vanspor da PFDK'ya sevk edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

SEVK SÜRECİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?
PFDK, 1 haftalık zaman diliminde kararları netleştirecek.
