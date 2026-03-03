Süper Lig'den 8 kulübün sevki gerçekleştirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kritik bir yaptırım geldi. Yönetim, Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ya sevk etti.

TFF'DEN SÜPER LİG EKİPLERİ İÇİN SEVK SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, çeşitli sebeplerden PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca da Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.

LİSTEDE 1. LİG EKİPLERİ DE VAR

Trendyol 1. Lig ekiplerinden; Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serikspor, Ümraniyespor ve Vanspor da PFDK'ya sevk edildi.