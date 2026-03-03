Süper Lig'den 8 kulübün sevki gerçekleştirildi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kritik bir yaptırım geldi. Yönetim, Süper Lig'den 8 kulübü PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, çeşitli sebeplerden PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca da Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden; Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serikspor, Ümraniyespor ve Vanspor da PFDK'ya sevk edildi.