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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:13

Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi

Trabzonspor derbisinde yaşanan ağır hezimetin ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni hoca arayışlarına hız kazandırdı. Karadeniz temsilcisinin listesindeki ilk isim olan Domenico Tedesco'dan ise dikkat çeken bir cevap geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:13

Trendyol Süper Lig'de sezona beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yapan ve ilk 7 haftada sadece 4 puan toplayabilen Samsunspor'da hareketli saatler yaşanıyor. 

Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi

Kendi sahasında Trabzonspor'a karşı alınan 3-0'lık farklı mağlubiyetin faturası teknik direktör Thorsten Fink'e kesildi. Alman teknik adamla yollarını ayıran kırmızı-beyazlı yönetim, takımı yeniden üst sıralara taşıyacak tecrübeli bir isim için kolu sıvadı.

Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi

DOMENİCO TEDESCO'DAN KIRMIZI-BEYAZLILARA RED

Karadeniz ekibinin teknik direktörlük koltuğu için belirlediği ilk adayların başında, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco yer aldı. Samsunspor yönetimi, 41 yaşındaki İtalyan teknik adama ulaşarak resmi olmayan sözlü teklifini iletti.

Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi

Ancak edinilen bilgilere göre Tedesco, kırmızı-beyazlı kulübün teklifini dikkatle değerlendirdikten sonra teşekkür ederek kibarca geri çevirdi. Bu gelişme üzerine arayışlarını hızlandıran yönetim, alternatif isimler üzerinde yoğunlaşarak rotasını çevirdi.

Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi

HEDEF KASIMPAŞA MAÇINA YENİ HOCAYLA ÇIKMAK

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor'da, yönetim vakit kaybetmek istemiyor. Karadeniz temsilcisinin, 8 Ekim tarihinde deplasmanda oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yeni teknik direktörüyle çıkabilmek için görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, kulüpten gelecek yeni teknik direktör duyurusunu ve takımın ayağa kalkacağı hamleleri büyük bir merakla bekliyor.

Süper Lig'den Domenico Tedesco için dikkat çeken teklif! İtalyan hoca anında cevap verdi
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