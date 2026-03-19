Süper Lig'in ateş hattında 1 kırmızı kart ve tek golle 3 puan!

Trendyol Süper Lig'de küme hattını yakından ilgilendiren önemli bir mücadele oynandı. Kayserispor, kendi sahasındaki karşılaşmada Fatih Karagümrük'e puan şansı tanımadı.

, 'in 27. haftasında 'ü 1-0 ile geçti. Ev sahibinin golü 66. dakikada German Onugha'dan gelirken, konuk takımda ise Matias Kranevitter 37. dakikada kırmızı kart gördü ve Fatih Karagümrük zorlu maçta uzun süre 1 kişi eksik oynadı. Bu sonuçla birlikte 23 puana ulaşan Kayserispor; kümede kalma umudunu korurken, Fatih Karagümrük ise 17 puanla son sırada yer aldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 75 Katango), Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, (Dk.78 Görkem Sağlam) Cardoso, Benes, Furkan Soyalp (Dk.45 Onugkha), Mendes (Dk. 55 Makarov), Chalov.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk.76 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan (Dk.76 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 61 Babicka), Tiago Çukur ( Dk. 67 Johnson).

Gol: Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor).

Kırmızı Kart: Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 89 Chalov, Dk. 89 Cardaso (Zecorner Kayserispor).

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Kayserispor; Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına giderken, Fatih Karagümrük ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
