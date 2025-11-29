Süper Lig'in en çok gol atanı Fenerbahçe oldu: Derbi öncesi çarpıcı istatistik!

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de Domenico Tedesco etkisi yaşanıyor. Fenerbahçe'nin yönetimine geçmesiyle birlikte tüm istatistikleri değiştiren başarılı antrenör, son maçlardan sonra 'en çok gol atan takım' ünvanının da sahibi konumunda.
1 - Fenerbahçe: 30 Gol Attı
2 - Galatasaray: 28 Gol Attı
3 - Trabzonspor: 22 Gol Attı
4 - Beşiktaş: 22 Gol Attı
5 - Gaziantep FK: 20 Gol Attı
6 - Samsunspor: 19 Gol Attı
7 - Konyaspor: 18 Gol Attı
8 - Başakşehir FK: 16 Gol Attı
9 - Çaykur Rizespor: 16 Gol Attı
10 - Göztepe: 15 Gol Attı