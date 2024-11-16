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Talisca adım adım Fenerbahçe'ye!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 19:42 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 19:44
Talisca adım adım Fenerbahçe&#039;ye!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı ofansif ortasaha futbolcusu Anderson Talisca için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. Transferde Asbaşkan Acun Ilıcalı faktörü olduğu kaydedildi.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​ önderliğindeki Fenerbahçe​'nin ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Süper Lig devinin, bu doğrultuda Beşiktaş​'ın eski Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca​'yı gündemine aldığı belirtildi.

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GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca için harekete geçtiği belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında da Anderson Talisca için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı​'nın transferde Al Nassr ve Anderson Talisca cephesiyle temaslarda bulunduğu aktarıldı.

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SEZON KARNESİ

30 yaşındaki on numara, bu sezon Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da 17 karşılaşmada forma şansı buldu. Anderson Talisca, bu karşılaşmalarda 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

 

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Kaynak: tgrthaber.com
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