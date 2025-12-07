Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Tanıdık yıldız Beşiktaş'a sinyali çaktı! Türkiye'ye dönmek istiyor

Transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş gündemine sürpriz bir ismi aldı. Stoper arayışındaki siyah-beyazlılara eski Fenerbahçeli Alexander Djiku önerildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tanıdık yıldız Beşiktaş'a sinyali çaktı! Türkiye'ye dönmek istiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 12:41

Trendyol 'in 15. haftasında 24 puanla 6. sırada yer alan , sahasında 'yi konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük’ü yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, şimdi rakibini geçerek üst üste ikinci galibiyetini alma hedefiyle sahaya çıkıyor.

Tanıdık yıldız Beşiktaş'a sinyali çaktı! Türkiye'ye dönmek istiyor

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ATAĞI

Öte yandan çalışmalarına da başlayan Kara Kartal’ın gündemine sürpriz bir ismin girdiği ortaya çıktı. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a eski Fenerbahçeli önerildi.

Kariyerini Spartak Moskova'da sürdüren 31 yaşındaki futbolcu Rusya'dan Türkiye'ye dönmek istiyor.

Tanıdık yıldız Beşiktaş'a sinyali çaktı! Türkiye'ye dönmek istiyor

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ganalı yıldızın bu nedenle siyah-beyazlılardan gelecek olası bir teklife sıcak baktığı belirtildi.

Buna karşın Beşiktaş'ın önceliğini, İngiltere ve İtalya'da belirlediği yüksek profilli stoperlere verdiği ve Djiku için bir girişimde bulunmadığı aktarıldı.

31 yaşındaki savunmacı, formasıyla 75 maça çıkmış ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Rus ekibinin formasını bu sezon 13 kez terleten Djiku, Gana Milli Takımı ile de 36 maçta 4 kez gol sevindi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş’a eski toprak! Yıldız isim yeniden listede
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Veli Kavlak veda ediyor
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#gaziantep fk
#alexander djiku
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.