Tanıdık yıldız Beşiktaş'a sinyali çaktı! Türkiye'ye dönmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 24 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük’ü yenerek moral depolayan siyah-beyazlılar, şimdi rakibini geçerek üst üste ikinci galibiyetini alma hedefiyle sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER ATAĞI

Öte yandan transfer çalışmalarına da başlayan Kara Kartal’ın gündemine sürpriz bir ismin girdiği ortaya çıktı. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a eski Fenerbahçeli Alexander Djiku önerildi.

Kariyerini Spartak Moskova'da sürdüren 31 yaşındaki futbolcu Rusya'dan Türkiye'ye dönmek istiyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ganalı yıldızın bu nedenle siyah-beyazlılardan gelecek olası bir teklife sıcak baktığı belirtildi.

Buna karşın Beşiktaş'ın önceliğini, İngiltere ve İtalya'da belirlediği yüksek profilli stoperlere verdiği ve Djiku için bir girişimde bulunmadığı aktarıldı.

31 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe formasıyla 75 maça çıkmış ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Rus ekibinin formasını bu sezon 13 kez terleten Djiku, Gana Milli Takımı ile de 36 maçta 4 kez gol sevindi.