Tarihi boks maçının tarihi belli oldu! Mike Tyson-Jake Paul göz göze gelecek

08 Haziran 2024 16:18 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 16:28

Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve dövüşçü Jake Paul nefes kesici bir maç için hazırlanmaya başladı. Sağlık sorunlarının araya girdiği maç aslında geçtiğimiz hafta yapılacaktı. Ancak Mike Tyson rahatsızlandığı için antreman yapamadı. Bu da maç sürecini etkiledi.

TARİHİ BOKS MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU!

Tyson'ın antrenman yapamadığı ve maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyurulması ardından şu açıklama yapıldı:

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu."

Tyson açıklamasına spor geçmişini hatırlatan "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini ekledi.

Mike Tyson ile Jake Paul, 15 Kasım 2024 tarihinde Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.