SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında Ziraat Türkiye Kupası için oldukça kritik bir karara imza attı. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında uygulanan "grup aşamalı" formattan vazgeçilerek, 2026-2027 sezonundan itibaren yeniden tamamen eleme usulüne dönüldü.

TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
Türkiye Futbol Federasyonu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı değişti!

YENİ FORMAT: TAMAMEN ELEME USULÜ

Yeni kararla birlikte, son iki sezondur uygulanan ve takımların dörder maç yaptığı grup aşaması tamamen kaldırıldı. Kupa artık daha geleneksel ve heyecanı yüksek olan "kazan ya da elen" mantığına geri dönüyor.

