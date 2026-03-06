TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı değişti!

Kategoriler
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini açıkladı.
Yeni kararla birlikte, son iki sezondur uygulanan ve takımların dörder maç yaptığı grup aşaması tamamen kaldırıldı. Kupa artık daha geleneksel ve heyecanı yüksek olan "kazan ya da elen" mantığına geri dönüyor.