TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşması sonrası ilk istifa geldi! Ahmet Köse görevinden ayrıldı

06 Aralık 2024 00:03 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:07

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek iki gün önce katıldığı bir canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yaptığı söylemlere bugün Hacıosmanoğlu'ndan aynı sertlikte cevap geldi. Hacıosmanoğlu, "Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor." dedi. Sarı-kırmızı ekibin resmi hesaplarından TFF Başkanı istifaya çağırılırken TFF'den ilk tepki istifası da geldi. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse görevinden ayrılığını bildirdi.

Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! 'Federasyon intikamcı olur mu'

Dursun Özbek açıklamalarda bulundu! 'Federasyon intikamcı olur mu'

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor​ karşılaşması sonrası yaşanan puan kaybının ardından canlı yayına çıkarak TFF​ Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan memnun olmadıklarını ifade etti. Bu sözlerin ardından Hacıosmanoğlu da Özbek'e sert sözlerle cevap verdi.

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Özbek'in açıklamalarının 'ahlak sınırlarını zorladığını' belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray​ aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım." dedi. Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı ekip Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı.

TFF​'DEN İLK İSTİFA GELDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden ayrılığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Köse şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.

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