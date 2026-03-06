TFF duyurdu: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2026-2026 sezonunda profesyonel liglerin başlangıcıyla ilgili aldığı kararlar duyuruldu.

Alınan karara göre;

Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2. Lig ve 3. Lig'de ise ilk karşılaşmalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.