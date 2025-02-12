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 | Yusuf Özgür Bülbül

TFF Galatasaray Adana Demirspor maçının VAR kaydını açıkladı!

TFF Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan bir penaltı pozisyonuyla ilgili önemli bir karar aldı. Maçın 11. dakikasında Dries Mertens'in yaşadığı pozisyonun VAR kayıtları, TFF tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 22:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

“VAR MÜDAHALESİ GEREKTİĞİ…”

Merkez Hakem Kurulunun, pozisyonu değerlendirdiği ve VAR müdahalesi gerektiğine karar verdiği belirtilerek, "Gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
#galatasaray
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#süper lig
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#tff başkanlığı
#Maç Sonuçları
#Spor
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