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Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:01

TFF heyetine Belçika'da saygısızlık! Pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı

Türkiye A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi için Belçika ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde TFF heyeti bir saygısızlığa maruz kaldı. Heyete Belçika'da pasaport kontrolü esnasında zorluk çıkarıldı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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TFF heyetine Belçika'da saygısızlık! Pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:01

Türkiye A Milli Takımı 3. maçında ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika'da yaşanan bir olaysa müsabaka hazırlığının önüne geçti.

HABERİN ÖZETİ

TFF heyetine Belçika'da saygısızlık! Pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında Belçika ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı kafilesindeki TFF heyeti, Belçika'ya girişte pasaport kontrolünde zorluk yaşadı.
A Milli Takım, gruptaki ilk 2 maçında Fransa ve İtalya'ya mağlup oldu.
Türkiye, yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.
Belçika'ya ulaşan TFF heyetine ülkeye giriş esnasındaki pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı.
Yaşanan olay nedeniyle Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın 19.45'te başlaması beklenen basın toplantısı gecikti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Gruptaki ilk 2 maçında Fransa'ya ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım, yarın saat 21.45'te Belçika Milli Takımı'nı yenmek için mücadele edecek. 

BELÇİKA'DA TFF HEYETİNE PASAPORT KONTROLÜNDE ZORLUK

Maç için Belçika'ya ulaşan (TFF) heyeti ülkeye giriş yaparken kötü bir sürprizle karşılaştı.  Heyete Belçika'da pasaport kontrolü esnasında zorluk çıkarıldı.

MONTELLA'NIN BASIN TOPLANTISI GECİKTİ

Gelişme üzerine Teknik Direktör 'nın 19.45'te başlaması beklenen basın toplantısı da gecikti.

 

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ETİKETLER
#Belçika
#vincenzo montella
#türkiye futbol federasyonu
#Uefa Uluslar A Ligi
#Türkiye A Milli Takımı
#Spor
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