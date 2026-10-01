TFF heyetine Belçika'da saygısızlık! Pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında Belçika ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika'da yaşanan bir olaysa müsabaka hazırlığının önüne geçti.
Gruptaki ilk 2 maçında Fransa'ya ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım, yarın saat 21.45'te Belçika Milli Takımı'nı yenmek için mücadele edecek.
Maç için Belçika'ya ulaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti ülkeye giriş yaparken kötü bir sürprizle karşılaştı. Heyete Belçika'da pasaport kontrolü esnasında zorluk çıkarıldı.
Gelişme üzerine Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın 19.45'te başlaması beklenen basın toplantısı da gecikti.