Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında Belçika ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika'da yaşanan bir olaysa müsabaka hazırlığının önüne geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TFF heyetine Belçika'da saygısızlık! Pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında Belçika ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takımı kafilesindeki TFF heyeti, Belçika'ya girişte pasaport kontrolünde zorluk yaşadı. A Milli Takım, gruptaki ilk 2 maçında Fransa ve İtalya'ya mağlup oldu. Türkiye, yarın saat 21.45'te deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Belçika'ya ulaşan TFF heyetine ülkeye giriş esnasındaki pasaport kontrolünde zorluk çıkarıldı. Yaşanan olay nedeniyle Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın 19.45'te başlaması beklenen basın toplantısı gecikti.

Gruptaki ilk 2 maçında Fransa'ya ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Takım, yarın saat 21.45'te Belçika Milli Takımı'nı yenmek için mücadele edecek.

BELÇİKA'DA TFF HEYETİNE PASAPORT KONTROLÜNDE ZORLUK

Maç için Belçika'ya ulaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti ülkeye giriş yaparken kötü bir sürprizle karşılaştı. Heyete Belçika'da pasaport kontrolü esnasında zorluk çıkarıldı.

MONTELLA'NIN BASIN TOPLANTISI GECİKTİ

Gelişme üzerine Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın 19.45'te başlaması beklenen basın toplantısı da gecikti.