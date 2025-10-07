Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

TFF 'kötü tezahürat' karşısında sevk kararı aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü tezahüratlara dair yaptırımlar geldi. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri için PFDK sürecini başlattı.

TFF 'kötü tezahürat' karşısında sevk kararı aldı!
Burak Ayaydın
07.10.2025
07.10.2025
saat ikonu 20:55

'den 6 kulüp, 'na sevk edildi. , sürece dair açıklama yayınladı.

TFF 'kötü tezahürat' karşısında sevk kararı aldı!

TFF'DEN SEVK SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada; Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürattan kurula sevk edildiği belirtildi. Ayrıca Samsunspor'u da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderen hukuk müşavirliğinin yine Trabzonspor'u da çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor'u da talimatlara aykırı hareket sebebiyle sevk ettiği aktarıldı. İlave olarak ise Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç'ın talimatlara aykırı hareketi ile hakaret ve tehdidi nedeniyle tedbirli, futbolcusu Veysel Sarı'nın ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollandığı kaydedildi. Son olarak da görevinden istifa eden ikas Eyüpspor'un eski teknik direktörü Selçuk Şahin'in de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak sevklerine dahil edildiği duyuruldu.

TFF 'kötü tezahürat' karşısında sevk kararı aldı!

Sıkça Sorulan Sorular

ŞİMDİ NE OLACAK?
PFDK, yönetmelikten yola çıkarak cezaları belirleyecek ve kurum ya da kişilere iletecek.
