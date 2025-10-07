Menü Kapat
14°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Gençlerbirliği'nde başkan ayrılığı: Resmi açıklama geldi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde flaş bir ayrılık gerçekleşti. Kulüp başkanı Osman Sungur, kırmızı siyahlı ekipe veda etti.

Gençlerbirliği'nde başkan ayrılığı: Resmi açıklama geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 20:44

'nde Osman Sungur'dan 'ayrılık' açıklaması geldi. Ankara temsilcisinin başkanı, kritik kararla ilgili 'sağlık sorunlarına' dikkat çekti.

Gençlerbirliği'nde başkan ayrılığı: Resmi açıklama geldi!

OSMAN SUNGUR'DAN VEDA AÇIKLAMASI

"Değerli Gençlerbirliği Camiası,

Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başkanlığına geldiğim günden bu yana, en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden ’e taşımak oldu.

Seneler sonra Süper Lig’e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakârlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği’nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi.

Ancak bugün, bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım.

Görevde bulunduğum süre boyunca yanımda olan, desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her şeyden önemlisi büyük Gençlerbirliği taraftarına en derin şükranlarımı sunuyorum.

Görev yaptığım sürece hiçbir yönetim kurulu üyemizle sorun yaşamadığım gibi bu süreçte en büyük destekçim olmuşlardır.

Görevim boyunca her adımda ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulübün köklü tarihine ve değerlerine layık olmaya gayret ettik.

Bugün ayrılırken de kalbimin bir parçasını burada bırakıyor olsam da ancak yol arkadaşlarımın bu yeni süreçte maddi ve manevi destekleriyle güzide kulübümüzü layık olduğu en üst düzeye getirecekleri inancı ile Gençlerbirliği’nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.

Saygılarımla,

Osman SUNGUR"

Gençlerbirliği'nde başkan ayrılığı: Resmi açıklama geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

GENÇLERBİRLİĞİ LİGDE NE DURUMDAYDI?
Bu sezon lige yükselen Ankara ekibi, 8 maçta topladığı 5 puan ile 14. sırada yer alıyor.
