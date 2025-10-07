Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!

Trabzonspor'da Andre Onana gündemi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yıldız kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor, Fatih Tekke'nin de olumlu görüş bildirmesiyle birlikte İngiliz deviyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA TRANSFERİ İÇİN PAZARLIK SÜRECİ

Andre Onana'nın performansından genel olarak herkesin memnun kalması ve Fatih Tekke'nin de olumlu görüş bildirmesi, Trabzonspor yönetimini farklı bir planlamaya itti! Halihazırda Andre Onana'nın eski günlerinde dönme potansiyeli barındırdığını gören bordo mavili yöneticiler, Manchester United ile bonservis pazarlığı yapmaya karar verdi. Ayrıca Sun Sport’un haberine göre Trabzonspor, Andre Onana'nın temsilcilerine de süreçten memnun olunduğunu ve uzun vadeli bir kontratın iki taraf için de en doğru hamle olacağını belirtti.

TRABZONSPOR'UN ANDRE ONANA KARARINDA MANCHESTER UNITED ETKİSİ!

Andre Onana'yı kiralarken sözleşmeye herhangi bir satın alma opsiyonu ya da önceliği eklemeyen Trabzonspor, tamamen Manchester United'ın vereceği karara göre bonservis pazarlıklarını ilerletecek! Zira İngiliz devi, yıldız eldiven için ciddi bir yatırım yapmış ve 2023 yazında 50.2 milyon Euro transfer bedeli ödemişti.

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'a geldiğinden bu yana 4 maça çıkan Andre Onana, bu süreçte 5 gol yemiş ve 1 maçta da skor tabelasının değişmesini engellemişti. Son olarak da 29 yaşındaki kaleci, bir müsabakada Paul Onuachu'ya yaptığı asistle de ayaklarının ne kadar iyi olduğunu göstermişti.