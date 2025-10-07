Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, an itibarıyla Andre Onana için olumlu rapor verdi. Esasen ise Trabzonspor'un, Fatih Tekke'nin de onayıyla birlikte Andre Onana'nın bonservisi için pazarlıklara başlaması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 19:27

'da gündemi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yıldız kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor, 'nin de olumlu görüş bildirmesiyle birlikte İngiliz deviyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA TRANSFERİ İÇİN PAZARLIK SÜRECİ

Andre Onana'nın performansından genel olarak herkesin memnun kalması ve Fatih Tekke'nin de olumlu görüş bildirmesi, Trabzonspor yönetimini farklı bir planlamaya itti! Halihazırda Andre Onana'nın eski günlerinde dönme potansiyeli barındırdığını gören bordo mavili yöneticiler, ile bonservis pazarlığı yapmaya karar verdi. Ayrıca Sun Sport’un haberine göre Trabzonspor, Andre Onana'nın temsilcilerine de süreçten memnun olunduğunu ve uzun vadeli bir kontratın iki taraf için de en doğru hamle olacağını belirtti.

Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!

TRABZONSPOR'UN ANDRE ONANA KARARINDA MANCHESTER UNITED ETKİSİ!

Andre Onana'yı kiralarken sözleşmeye herhangi bir satın alma opsiyonu ya da önceliği eklemeyen Trabzonspor, tamamen Manchester United'ın vereceği karara göre bonservis pazarlıklarını ilerletecek! Zira İngiliz devi, yıldız eldiven için ciddi bir yatırım yapmış ve 2023 yazında 50.2 milyon Euro bedeli ödemişti.

Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'a geldiğinden bu yana 4 maça çıkan Andre Onana, bu süreçte 5 gol yemiş ve 1 maçta da skor tabelasının değişmesini engellemişti. Son olarak da 29 yaşındaki kaleci, bir müsabakada Paul Onuachu'ya yaptığı asistle de ayaklarının ne kadar iyi olduğunu göstermişti.

Trabzonspor'da yıldız transferi: Fatih Tekke'den bonservis izni çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDRE ONANA'NIN MANU İLE KONTRATI KAÇ YILLIK?
Yetenekli file bekçisinin, İngiliz deviyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!
Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#trabzonspor
#trabzonspor
#süper lig
#fatih tekke
#andre onana
#andre onana
#Transfer Haberleri
#Manchester United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.