Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

TFF'den Amedspor'a 'saç örme' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, 'saç örme' videosu yayımlayan Amedspor'a 802 bin 500 TL para cezası verdi. Aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayımlayan Amedspor Başkanı Nahit Eren'e ise 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TFF'den Amedspor'a 'saç örme' cezası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 13:12

Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezalarını açıkladı. ‘Saç örme’ akımına katılan ’a 802 bin 500 TL verildi. Aynı paylaşımı şahsi hesabından paylaşan Amedspor Başkanı Nahit Eren’e ise 15 gün hak mahrumiyeti verildi.

TFF'den Amedspor'a 'saç örme' cezası

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar ve İdeolojik Propaganda nedeniyle FDT’nin 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı: İtalya'dan yıldız golcü geliyor!
Bernardo Silva'dan transfer sinyali! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
ETİKETLER
#sosyal medya
#amedspor
#tff
#para cezası
#Hak Mahrumiyeti
#Saç Örme
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.